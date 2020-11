Coronavirus.- Samoa confirma su primer caso de coronavirus con la llegada de un marinero desde Nueva Zelanda

19/11/2020 El primer ministro de Samoa, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi. POLITICA OCEAN�A INTERNACIONAL GUO LEI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Samoa, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, ha confirmado este jueves el primer caso de coronavirus en el pequeño país insular, situado en el Pacífico sur, con la llegada de un marinero desde Nueva Zelanda.



Malielegaoi ha explicado que tras cuatro días de cuarentena, esta persona se sometió a una prueba de coronavirus, la cual dio positivo. Si bien la segunda fue negativa, el primer ministro ha señalado que el marinero ha sido recluido en uno de los centros de cuarentena habilitados por el Gobierno.



"Fue aislado inmediatamente de acuerdo con el procedimiento estándar", ha señalado Malielegaoi, quien ha pedido calma a la población, de poco más de 202.000 personas, según declaraciones recogidas por el diario 'Samoa Observer'



"Sigamos manteniendo la calma y no perdamos la fe en las interminables bendiciones divinas de nuestro Padre Celestial", ha dicho el primer ministro de Samoa, quien decretó el estado de emergencia hace nueve meses, en respuesta al estallido de la pandemia a nivel global.



El primer caso de coronavirus de Samoa aterrizó el pasado viernes 13 de noviembre procedente de un vuelo desde Europa, previa escala en Auckland, la capital neozelandesa, junto a otra veintena de marineros. Su compañero de habitación en el centro de cuarentena también ha sido recluido.



Samoa era uno de los pocos territorios que todavía no había confirmado caso alguno de coronavirus, junto a Turkmenistán y Corea del Norte, cuyos datos oficiales no han informado todavía de ningún contagio.