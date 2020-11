EE.UU. debería trabajar con Europa para hacer frente a China

(Bloomberg) -- La mejor estrategia de Estados Unidos para contrarrestar una China en ascenso es asociarse con aliados en Europa, según un nuevo informe de la mayoría republicana en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

“Ninguno de los lados del Atlántico puede responder a los desafíos que China plantea por sí solo”, concluye el informe. “El único camino hacia adelante es trabajando juntos. La seguridad y la prosperidad transatlánticas requieren que renovemos nuestro compromiso mutuo y nos comprometamos a utilizar todas nuestras herramientas combinadas para el éxito”.

El informe emitido el miércoles presenta una serie de recomendaciones sobre diplomacia, comercio y tecnología, como revocar el estatus de nación en desarrollo de China bajo la Organización Mundial del Comercio y revisar las reglas de la OMC sobre subsidios industriales.

“China, la segunda economía más grande del mundo, se está aprovechando de este estatus en detrimento de otros actores del mercado, así como de las naciones verdaderamente en desarrollo”, dijo el panel.

El informe también pide más discusiones comerciales trilaterales entre EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea para coordinar la tecnología crítica y los controles de exportación con respecto a China.

El presidente de Relaciones Exteriores del Senado, Jim Risch, un republicano de Idaho, tiene programado discutir los hallazgos del informe con sus homólogos del Reino Unido y la UE a las 11 a.m., hora de Washington, el miércoles.

Existe un amplio acuerdo bipartidista en el Congreso sobre algunas de las amenazas planteadas por China. Ante un control del Senado que quedaría posiblemente en manos republicanas durante los dos primeros años de la Administración del presidente electo, Joe Biden, el informe podría servir como documento guía para las políticas del próximo Congreso.

Nota Original:U.S. Should Work With Europe to Counter China, Senate Panel Says

