Tony Arbolino gana en Moto3 y rompe la estrategia Raúl Fernández

El piloto italiano de Moto 3, Tony Arbolino ( Rivacold Snipers Team) tras ganar la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia) donde se disputa el GP Comunitat Valenciana.

Redacción deportes, 15 nov (EFE).- El italiano Tony Arbolino (Honda) rompió las intenciones de Raúl Fernández (KTM) de repetir estrategia para conseguir su segunda victoria consecutiva en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, con ocasión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto3, al alcanzarlo y superarlo a dos vueltas del final para lograr su primer triunfo de la temporada.

Le acompañaron en el podio Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y el propio Raúl Fernández; el español Albert Arenas (KTM), continúa líder de la categoría ahora con ocho puntos sobre el japonés Ai Ogura (Honda) y once respecto a Tony Abrolino.

Tal y como sucediese siete días antes, Raúl Fernández salió con la convicción de ponerse líder lo antes posible para intentar escaparse en solitario y una vez más una caída a sus espaldas, la protagonizada por los japoneses Kaito Toba (KTM) y Tatsuki Suzuki (Honda) le facilitó muchísimo esa labor.

Toba fue quien sorprendió al surafricano Darryn Binder (KTM) al apagarse el semáforo, pero en la primera curva el autor de la "pole position" ya había recuperado la primera posición y el líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM), que no quería sorpresas, tiró con fuerza en esos metros iniciales para colocarse tras el rebufo de los pilotos de la primera línea a pesar de salir sexto.

Al cumplirse el primer giro otro español, Raúl Fernández (KTM), que ganó el pasado fin de semana en este mismo escenario, ya se puso líder para intentar tirar como entonces y romper la carrera para marcharse, beneficiado nuevamente en cierta medida por la caída de Kaito Toba, que no pudo evitar su compatriota Tatsuki Suzuki (Honda) y que abocó a ambos al abandono y "cortó" el grupo perseguidor.

Fernández impuso un ritmo muy alto y enseguida provocó un corte con el resto de competidores, entre los que Albert Arenas intentaba superar al italiano Tony Arbolino (Honda) para ir en su busca, con Jaume Masiá (Honda), Darryn Binder y Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda), que pasó de la decimoséptima a la quinta plaza en apenas un par de giros, tras ellos.

Uno de los aspirantes al título, el italiano Celestino Vietti (KTM), perdió muchas de sus opciones al sufrir una caída en la curva once durante la cuarta vuelta en la que el japonés Ai Ogura (Honda), otro de los aspirantes al liderato de Albert Arenas pasó de la undécima a la novena posición.

Raúl Fernández se intentó consolidar en la primera posición mientras su grupo perseguidor le hacía parte del trabajo al pelearse entre ellos por superar a Arbolino, por entonces segundo, y esa circunstancia no hizo más que ralentizar su ritmo con los adelantamientos extremos que se prodigaron Sergio García y Albert Arenas, entre otros.

Por detrás, la carrera fue perdiendo más unidades con los percances que sufrieron en la curva catorce, la de entrada a la recta de meta del español Alonso López (Husqvarna) y el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda).

El ritmo impuesto por Fernández propició que al final el grupo perseguidor se partiese en dos, con cinco unidades tras él, Tony Arbolino, Sergio García, Albert Arenas, Denis Öncü (KTM) y Darryn Binder, y un trío más atrás con el italiano Andrea Migno (KTM), Ai Ogura y Jaume Masiá, que acabó siendo "engullido" por sus perseguidores, entre los que estaban el británico John McPhee (Honda) o el español Jeremy Alcoba (Honda).

Pero Fernández no pudo aguantar un ritmo constante y poco a poco se acercaron hasta él Tony Arbolino y Sergio García para ser el italiano el que aprovechando el rebufo de su moto le superase en la apurada de frenada de final de recta al comienzo de la penúltima vuelta y ya en la última también le superó Sergio García.

Albert Arenas defendió con "uñas y dientes" la cuarta posición que, con el séptimo puesto de Ai Ogura le permitió aumentar en algunos puntos en la clasificación provisional de un mundial que se dirimirá en Portimao (Portugal), dentro de siete días.

Jaume Masiá acabó en la novena posición, por delante de Jeremy Alcoba y Carlos Tatay (KTM), vigésimo segundo.

