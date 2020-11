Bendición desde el aire reemplaza a tradicional romería en Ecuador por covid

Fotografía cedida por la Arquidiócesis de Quito de la Virgen del Quinche. La imagen sobrevoló este sábado varias zonas de la capital ecuatoriana para bendecir desde el aire a los feligreses luego de que, por primera vez en más de 400 años, se suspendiera su tradicional romería a causa de la pandemia del coronavirus. EFE/ Arquidiócesis De Quito

Quito, 14 nov (EFE).- La imagen de la Virgen del Quinche sobrevoló este sábado varias zonas de la capital ecuatoriana para bendecir desde el aire a los feligreses luego de que, por primera vez en más de 400 años, se suspendiera su tradicional romería a causa de la pandemia del coronavirus.

"Continuamos en pandemia, por eso, este año nosotros, como hijos, no podemos ir al encuentro de María en el santuario de la Virgen del Quinche, pero ella, como buena madre, sale a nuestro encuentro, viene a visitarnos", dijo Alfredo Espinoza, arzobispo de Quito.

El sacerdote pidió a los feligreses portar símbolos como globos blancos, rosas para exhibirlos durante el paso de la imagen de la virgen, así como entonar cánticos y rezar.

"Son gestos y demostraciones de nuestra fe", decía el sacerdote a los devotos que, de su lado, escribían en redes sociales frases en honor a la Virgen del Quinche y publicaban fotografías de banderas blancas ondeando al viento mientras pasaba el helicóptero.

La internauta María Carrillo, por ejemplo, escribió: "Madrecita querida sólo tú sabes cual será nuestro destino. La humanidad no es buena, lo sé, pero sólo te pedimos que nos cuides, nos protejas, nos guíes en todo momento".

En la cuenta de Facefook de la Arquidiócesis, Soledad Carrillo se sumó a los pedidos de ayuda a la Virgen y en su caso, solicitaba protección contra el virus, en referencia a la covid-19, que afecta a todo el país, especialmente a la capital ecuatoriana, Quito.

Arquidiócesis, por su parte, informó de varias zonas por donde sobrevoló la imagen de la Virgen, así como de una parada del helicóptero de la Policía para recargar combustible en el parque Bicentenario (donde antes funcionaba el aeropuerto internacional Mariscal Sucre).

En redes sociales, muchos se alegraban por haber visto pasar el helicóptero con la imagen, mientras unos más se quejaban porque no vieron la aeronave en ciertas zonas.

Por esa misma vía, los internautas recordaban que este sábado estaba destinado el sobrevuelo a zonas del sur, entre otra, mientras que mañana tendrá lugar en sectores de los valles y otras localidades.

En una de las parroquias del Valle de los Chillos, María se preparaba este sábado para recibir mañana la bendición, y para ello alistaba velas y flores blancas, así como jarrones de agua, que espera reciban la bendición de la Virgen, a la que feligreses le atribuyen varios favores.

De su lado, la Policía, mantenía la vigilancia para evitar que los feligreses intenten llegar al santuario de la Virgen del Quinche, que permaneció con sus puertas cerradas.

El sobrevuelo que duró aproximadamente dos horas terminó donde había comenzado, en la iglesia sede de la Virgen del Quinche, donde tradicionalmente miles de personas acuden cada año tras una romería.

Este año, esa romería se suspendió a causa del coronavirus, enfermedad que bordea los 180.000 casos confirmados en el país, así como las 13.000 muertes (entre confirmados y probables por el virus), según estadísticas oficiales basadas en prueba PCR.

Según el Ministerio de Salud, hasta el momento se han realizado alrededor de 600.000 pruebas PCR en Ecuador, país habitado por cerca de 18 millones de personas.