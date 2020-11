Francia.- Mélenchon anuncia su candidatura para las elecciones presidenciales francesas de 2022

20/04/2017 Jean-Luc Melenchon of the French far left Parti de Gauche and candidate for the 2017 French presidential election, attends a political rally in Toulouse, Southwestern France POLITICA EUROPA FRANCIA INTERNACIONAL REGIS DUVIGNAU



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El líder de Francia Insumisa, Jean Luc Mélenchon, ha anunciado este jueves su candidatura para las próximas elecciones presidenciales francesas de 2022, tras conseguir recaudar 150.000 apoyos populares dentro de su partido.



"Recibimos 150.000 firmas. Me comprometí a ello, lo estoy haciendo. Me presento a presidente", ha asegurado el líder político a través de su cuenta de Twitter, tras explicar que este número de firmas "no se toma al azar".



El objetivo es "crear un nuevo derecho: el del patrocinio ciudadano de los candidatos presidenciales", ha añadido, mientras que ha explicado que han presentado un proyecto de ley sobre este asunto.



Después de anunciar su candidatura, y a través de su cuenta en la mencionada red social, Mélenchon ha aludido a algunas de las medidas que protagonizarán su programa y ha abordado algunos de los temas más relevantes de la agenda política francesa, entre ellos la islamofobia y la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.



Tras hacer publica su candidatura, Mélenchon ha participado en un programa de la cadena de televisión BFM TV en el que ha asegurado que su primer paso de ganar los comicios de 2022 sería "erradicar la pobreza". "Somos un gran país. Rico. No quiero ver más niños, más gente muriendo en las calles a causa de la pobreza".



Asimismo, se ha marcado como objetivo "reconstruir la confianza entre el pueblo y las instituciones. Debe haber una confianza total en el sistema de justicia y la Policía. Una sociedad democrática no puede vivir sin el libre consentimiento de la autoridad", ha incidido.



Como presidente del país, ha subrayado, "no toleraré que nueve multimillonarios posean el 90 por ciento de los medios de comunicación. Algunos grupos importantes serán desmantelados".



Por último, se ha mostrado a favor de "salir de los tratados europeos porque nos impiden actuar. No se trata de estar en contra de Europa, sino a favor de la soberanía de los pueblos, lo que por el momento está sucediendo en el marco de las naciones".



No obstante, el anuncio de Mélenchon no ha tenido una gran recepción entre los sectores de la izquierda francesa, que han señalado que preferirían una alianza con Los Verdes para hacer frente a Macron. "Mélenchon ha extendido la alfombra roja a Macron", ha señalado en este sentido el líder del Partido Socialista, Olivier Faure.



Será la tercera vez que el dirigente de la izquierda francesa se presente a las elecciones para ocupar el Palacio del Elíseo, después de las de 2012 y 2017, donde obtuvo el 11 y el 19 por ciento de los votos, respectivamente.