LO ÚLTIMO: Biden y Harris cierran festejos del triunfo

WASHINGTON (AP) — Los sucesos más recientes sobre la contienda presidencial de Estados Unidos (horas locales):

___

21:10

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta electa Kamala Harris subieron al escenario con sus familias al cierre del festejo de su victoria electoral la noche del sábado.

Después de ofrecer discursos afuera del Chase Center en el centro de Wilmington, Delaware, a ambos demócratas se sumaron sus familiares para disfrutar los juegos pirotécnicos en rojo, blanco y azul. Varios drones crearon la palabra “USA” al tiempo que el logo de Biden iluminaba el cielo. La esposa de Biden, Jill, siete de sus nietos, su hijo Hunter y su hija Ashley subieron al escenario para ver desde ahí el espectáculo.

Mientras tanto, Harris fue acompañada por su hermana Maya, su sobrina Meena y su esposo, Doug Emhoff, así como sus dos hijastros. Fue un cierre festivo de un día que en su mayoría los dos demócratas pasaron esperando los resultados del conteo de votos cruciales.

___

21:05

Joe Biden dará a conocer al grupo de científicos y expertos que lo ayudarán a diseñar un plan para frenar la pandemia del coronavirus el lunes.

Durante su discurso en los festejos del triunfo el sábado por la npche, Biden anunció su plan de lanzar una fuerza de trabajo para hacerle frente al COVID-19. Agregó que tales asesores le ayudarían a adoptar las propuestas que planteó durante su campaña para lidiar con la pandemia —las cuales incluyen inversión en equipo de protección personal y préstamos para pequeños negocios, así como planes para implementar normas de salud pública estandarizadas— y convertir tales propuestas en un “plan de acción” que promulgará una vez que sea investido como presidente en enero.

El demócrata agregó que el plan sería “trazado con base en la ciencia” y “construido con compasión, empatía y preocupación”. Biden utilizó el mal manejo del presidente Donald Trump de la pandemia en un tema central de su campaña y prometió que su máxima prioridad como presidente sería hacerle frente al virus.

Biden añadió que “nuestra labor inicia controlando el COVID” y que los estadounidenses “no pueden reparar la economía, restaurar nuestra economía o disfrutar los momentos más valioso de la vida” sin superar la pandemia.

___

20:15

“El presidente aceptará los resultados de una elección libre y justa”.

Ese fue el mensaje de un funcionario de la Casa Blanca el sábado, incluso aunque el presidente Donald Trump se rehúsa a hacerlo después de perder las elecciones ante el demócrata Joe Biden.

Trump ha insistido que desafiará los resultados de los comicios y su campaña ha lanzado una oleada de acciones legales en un puñado de estados en un intento por revertir las victorias de Biden.

Pero el funcionario, que habló a condición del anonimato, dijo que el gobierno de Trump está siguiendo todos los requisitos estatutarios que rigen las transiciones gubernamentales.

___

14:00

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, quien se encontró en el centro del juicio político del presidente Donald Trump, felicitó al mandatario electo Joe Biden.

Zelenskiy tuiteó el sábado: “Ucrania es optimista sobre el futuro de la asociación estratégica con Estados Unidos”. Agregó que los dos países “siempre han colaborado en seguridad, comercio, inversión, democracia, lucha contra la corrupción. ¡Nuestra amistad se vuelve más fuerte!”.

Una llamada telefónica que Trump le hizo a Zelenskiy en 2019 donde le pidió investigar a Biden y al Comité Nacional Demócrata fue denunciada por una persona de la comunidad de inteligencia, lo que resultó en el juicio político de Trump el año pasado.

Al final, Trump fue absuelto por el Senado, donde los republicanos eran mayoría.

___

13:50

Algunos de los principales líderes latinoamericanos reaccionaron el sábado ante la elección de Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos.

Uno de los primeros en manifestarse fue el presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuyo país, según una estudio aparecido esta semana, sería uno de los más favorecidos por la llegada de Biden al poder.

“Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país”, tuiteó Fernández.

Minutos después se manifestaba su par al otro lado de la cordillera de los Andes, el presidente de Chile, Sebastián Piñera.

“Felicitaciones @JoeBiden, próximo Presidente de Estados Unidos y a @KamalaHarris, por su triunfo en las elecciones. Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente”, señaló el mandatario.

___

13:15

Los mandatarios de los aliados tradicionales de Estados Unidos felicitaron a Joe Biden por su triunfo en las elecciones presidenciales.

El primer ministro británico Boris Johnson dijo en un comunicado que Estados Unidos es “el aliado más importante” del Reino Unido y añadió que “espera con ansias colaborar estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad”.

Johnson también destacó a la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, por su “logro histórico” como la primera mujer, la primera mujer de raza negra y la primera persona de ascendencia sudasiática en ganar la vicepresidencia de Estados Unidos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuiteó que “tenemos mucho por hacer para sobreponernos a los desafíos actuales. ¡Hay que trabajar juntos!”

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que ansía comenzar a “combatir juntos los desafíos más importantes que enfrenta el mundo”.

Los tres han tenido una relación complicada, y por momentos tensa, con el presidente Donald Trump.

Biden llegaría a la presidencia con una amplia experiencia en política exterior y a lo largo de su campaña señaló que trabajaría de inmediato por una relación más cercana de Estados Unidos con sus aliados tradicionales.

___

13:10

El expresidente Barack Obama asegura que “no podría estar más orgulloso” de felicitar a Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris luego de ganar las elecciones.

En un comunicado difundido el sábado, Obama asegura que Biden “tiene lo que se necesita para ser presidente y ya se comporta de esa manera” porque llegará a la Casa Blanca enfrentando “una serie de desafíos extraordinarios como ningún otro presidente entrante”.

Reconociendo que la elección dejó al descubierto que la nación continúa sumamente dividida, Obama comentó: “Sé que hará el trabajo pensando en el mejor de los intereses de cada estadounidense, hayan o no votado por él”.

Y añadió: “Le pido a todos los estadounidenses que le den una oportunidad y le brinden su apoyo”.

Biden se desempeñó como vicepresidente de Obama durante sus dos mandatos.

___

12:50

El gobierno de Donald Trump aún no ha comenzado formalmente el proceso de transición a la futura administración de Joe Biden.

Un portavoz de la Administración de Servicios Generales dijo el sábado que la administradora, Emily Murphy, no ha comprobado formalmente que Biden sea el ganador de la contienda. The Associated Press declaró a Biden como el ganador de las elecciones presidenciales el sábado por la mañana.

La determinación formal libera millones de dólares y abre las puertas de las agencias federales al personal de transición de Biden para comenzar a implementar los planes de transición.

El portavoz dijo que "la GSA y su administradora continuarán cumpliendo con todos los requisitos de la ley”.

Por su parte, Trump no ha reconocido su derrota y prometió emprender impugnaciones jurídicas para tratar de anular el resultado de la elección.

___

12:30

En todo Estados Unidos hubo celebraciones y oraciones después de que el candidato demócrata Joe Biden ganara la presidencia.

En la ciudad de Nueva York se registraron celebraciones espontáneas. La gente salió corriendo de sus viviendas golpeando cacerolas. Bailaron y se felicitaron entre extraños en medio de los bocinazos de los autos.

Otras personas entraron en la Plaza Black Lives Matter cerca de la Casa Blanca, agitando pancartas y tomando fotos con el teléfono.

En Lansing, Michigan, los partidarios de Donald Trump y los manifestantes de Black Lives Matter llenaron la escalinata del Capitolio.

La letra de “Amazing Grace” comenzó a resonar entre la multitud. Los partidarios de Trump pusieron sus manos sobre un manifestante y rezaron.

___

12:20

El presidente Donald Trump no reconoció su derrota ante Joe Biden y prometió emprender impugnaciones jurídicas para tratar de anular el resultado de la contienda por la Casa Blanca.

Trump dijo en una declaración que “nuestra campaña comenzará a presentar argumentos en la corte para garantizar que las leyes electorales sean respetadas y que el ganador legítimo asuma la presidencia”.

Trump estaba en su campo de golf de Virginia el sábado cuando la elección presidencial fue declarada a favor de Biden. El candidato demócrata aseguró su victoria con un triunfo en Pensilvania, su estado natal.

En las últimas semanas, Trump ha afirmado — sin pruebas — que hubo fraude generalizado y delitos electorales.

Sus comentarios han sido rechazados por funcionarios electorales y legisladores de ambos partidos, y calificados como peligrosos intentos de socavar la confianza del público en el voto.

___

12:13

El candidato presidencial demócrata Joe Biden ha ganado en Nevada, aumentando el margen de su victoria en el Colegio Electoral sobre el presidente Donald Trump.

Biden ganó Nevada el sábado alrededor del mediodía, poco después de que asegurara la presidencia al ganar en Pensilvania.

Trump había hecho una fuerte apuesta en Nevada, celebrando varios mítines allí en el tramo final de la campaña. La demócrata Hillary Clinton ganó por escaso margen en Nevada en 2016, y los republicanos vieron una oportunidad para ampliar su mapa electoral.

La pandemia ha golpeado la economía de Nevada, la cual depende en gran medida del turismo, lo que obstaculizó la capacidad de Trump de hacer avances en el estado.

Nevada también alberga una gran población hispana, un bloque de votantes que típicamente se inclina hacia los demócratas.

El último candidato presidencial republicano que ganó Nevada fue George W. Bush en 2004.