Trump ataca la credibilidad de las elecciones al plantear dudas

(Bloomberg) -- El presidente de EE,.UU., Donald Trump, cuestionó la credibilidad de las elecciones estadounidenses, quejándose de que las encuestas públicas habían exagerado los resultados de Joe Biden en muchos estados de clave y del recuento continuo de votos por correo que erosionó su liderazgo en Pensilvania y Georgia.

“Si se cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si se cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones”, dijo Trump el jueves en un comunicado a los periodistas en la Casa Blanca.

No hay evidencia de una votación ilegal generalizada en las elecciones.

Las encuestas públicas que mostraron victorias para Biden en estados como Florida, Wisconsin y Ohio crearon “la ilusión de impulso para Biden y disminuyeron la capacidad del Partido Republicano para recaudar fondos”, dijo.

Anteriormente, Biden pidió al país que fuera paciente mientras los estados terminaban de contar los votos.

“La democracia a veces es complicada”, dijo en Wilmington, Delaware. “A veces también se requiere un poco de paciencia. Pero esa paciencia ha sido recompensada”.

Reiteró que confía en que ganará la presidencia.

Biden se dispone a reclamar la victoria, después de ganar suficientes estados para acumular 264 de los 270 votos requeridos por el Colegio Electoral, según Associated Press y Fox News.

Pero el equipo de Trump está desafiando los recuentos de votos en Nevada, Pensilvania, Georgia y Michigan, y ha pedido un recuento en Wisconsin. Mientras tanto, el presidente cuenta con un recuento continuo de votos por correo en Arizona para entregarle una victoria después de que Fox News y AP declararan el estado a favor de Biden.

El equipo de Trump ha pedido a las organizaciones de noticias que reviertan esas declaraciones.

