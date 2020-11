Medias Rojas contratan de nuevo a Cora

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston recontrataron el viernes a Alex Cora, el manager que los condujo a la coronación en la Serie Mundial de 2018.

El boricua vuelve al equipo menos de un año después de que ambas partes rompieron la relación laboral tras conocerse la participación de Cora en el escándalo de robo de señales de los Astros de Houston.

“Estoy agradecido por la oportunidad de dirigir otra vez y de regresar al deporte que he amado toda mi vida”, dijo Cora el viernes mediante un comunicado. “Boston es el lugar donde siempre he querido estar, y no podría estar más emocionado por ayudar a que los Medias Rojas logren su meta última: ganar en octubre”.

Boston anunció la decisión 10 días después de que Cora completó una suspensión de una temporada impuesta por el comisionado Rob Manfred por las trampas en que el puertorriqueño participó siendo coach de banca de los Astros de Houston rumbo a la conquista de la Serie Mundial en 2017. Cora llegó a los Medias Rojas en noviembre de 2017 y guio a Boston al título de la Serie Mundial de 2018 tras una campaña regular en que el equipo estableció un récord de franquicia con 108 triunfos.

Boston terminó en tercer lugar de la División Este de la Liga Americana la temporada de 2019, y Cora fue identificado por Manfred el pasado 13 de enero como el orquestador del ardid de robo de señales de los Astros. Su suspensión se demoró hasta que Manfred dictaminó sobre acusaciones de robo de señales contra Boston.

“En el último año, he temido tiempo de reflexionar y evaluar muchas cosas, y reconozco lo afortunado que soy por dirigir a este equipo una vez más”, expresó Cora. “No ser parte del béisbol, junto con el dolor de atraer atención negativa para mi familia y esta organización fue algo extremadamente difícil. Lo siento por el daño que mis acciones pasadas han causado, y trabajaré duro para hacer que esta organización y sus fanáticos estén orgullosos”.

Cora, que fue jugador de cuadro del equipo de Boston que se coronó en 2007, fue mencionado en 11 ocasiones en el fallo de Manfred para el caso de los Astros.

Los efectos de la pesquisa a los Astros también le costaron el empleo a AJ Hinch, manager de Houston, y al boricua Carlos Beltrán, quien recién había firmado un contrato como el nuevo manager de los Mets de Nueva York. Beltrán fue jugador de los Astros en 2017.

Hinch fue contratado la semana pasada como manager de los Tigres de Detroit, luego de completar su suspensión por una temporada.

“Alex sabe que lo que hizo estuvo mal, y lo lamenta”, dijo el jefe de operaciones deportivas de los Medias Rojas, Chaim Bloom. “Él ama a los Medias Rojas y al béisbol y, por eso, creemos que aprovechará esta segunda oportunidad”.

Manfred absolvió de faltas a Cora en su periodo con los Medias Rojas en su reporte del 22 de abril pero lo suspendió para la Serie Mundial por su conducta con Houston. Ron Roenicke, ascendido de entrenador de banca a reemplazo de Cora, fue despedido después de que unos Medias Rojas de salario recortado se desplomaron para terminar en el último lugar de la división.

“Alex debería estar dirigiendo. Él hizo un muy buen trabajo aquí”, declaró Roenicke, quien fue coach de banca bajo las órdenes de Cora, a los reporteros después de su despido. “Espero que lo haga de nuevo. Ya sea aquí o en cualquier otro lugar, debería estar dirigiendo”.