El Palmeiras anuncia el fichaje del zaguero chileno Benjamín Kuscevic

En la imagen un registro del defensa chileno Benjamín Kuscevic (i), al actuar para la Universidad Católica de Chile y quien fue anunciado este miércoles como nuevo refuerzo del Palmeiras de Brasil. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Sao Paulo, 4 nov (EFE).- El Palmeiras brasileño anunció este miércoles la contratación del zaguero chileno Benjamín Kuscevic, proveniente de la Universidad Católica de su país y quien estuvo en las categorías menores del Real Madrid y de la selección austral.

"Para mí es un sueño de niño que se realiza, siempre quise jugar aquí. Es un orgullo muy grande vestir la camiseta del Palmeiras. La estructura del club es increíble, una de las mejores del mundo y me pongo muy emocionado de estar aquí", declaró el jugador de 24 años a la página de internet del club paulista.

Kuscevic se definió como "un zaguero de mucha raza", "rápido" y que siempre busca "transmitir seguridad a los compañeros y al equipo".

"Voy a dar todo de mí por el equipo en todos los partidos y me entregar al máximo dentro de campo", completó el jugador chileno.

El defensa realizó trabajos de acondicionamiento físico en la sede deportiva del club, donde este miércoles fue presentado oficialmente como entrenador el portugués Abel Ferreira, quien asumió en sustitución del experimentado Vanderlei Luxemburgo.

El futbolista chileno lleva dos meses sin actuar debido a una cirugía en el tobillo por la que tuvo que pasar.

Con la llegada de Kuscevic, que tendrá en la zaga como compañero al paraguayo Gustavo Gómez, el Palmeiras resuelve en parte la falta de jugadores para la posición luego de la venta de Vítor Hugo al Trabzonspor turco y la lesión de Henri, lo que hizo que muchas veces el capitán Felipe Melo jugase como zaguero.

El Palmeiras goleó el lunes por 3-0 al Atlético Mineiro de Belo Horizonte, del técnico argentino Jorge Sampaoli, y con un partido menos en el calendario ocupa la séptima posición del Campeonato Brasileño, con 28 puntos, a 7 del líder, Internacional.

El 'Verdao', además, participa en la Copa do Brasil y la Copa Libertadores.