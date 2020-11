Trump y Biden cabeza a cabeza en un escrutinio que podría demorar días

SHOTLIST DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de arriba hacia abajo desde el interior de una instalación electoral donde los trabajadores cuentan las papeletas hasta un manifestante que golpea la ventana y grita "Detén el conteo" 2. Paneo de izquierda a derecha manifestantes gritan "Detén el conteo" fuera de las instalaciones electorales MILWAUKEE, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Plano general votantes reunidos frente a la entrada de las instalaciones del Conteo Central de Milwaukee4. Plano medio los votantes sostienen una pancarta que dice: "Los votantes deciden" 5. Plano general los votantes sostienen una pancarta que dice: "Los votantes deciden" DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio trabajador electoral mirando una boleta y devolviéndola a un sobre en un centro de procesamiento de votos (Centro TCF)7. Plano general Trabajadores electorales mirando las boletas 8. Plano medio Trabajadores electorales mirando las boletas LANSING, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: MICHIGAN SECRETARY OF STATE'S OFFICE/HANDOUTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. SOUNDBITE 1 - Jocelyn Benson, secretaria de Estado de Michigan (inglés, 29 seg.): "Este proceso meticuloso está centrado en asegurar que se cuenten de forma correcta y justa cada uno de los votos. Tenemos muchos protocolos de seguridad para confirmar la validez de cada voto. Y de hecho por eso el proceso lleva tanto tiempo. Nuestro objetivo es asegurar que somos transparentes pero también completamente precisos, y que el público, todos ustedes, pueden confiar en que los resultados sean un reflejo fiel de la voluntad de la gente" "This meticulous process is all about and focused on ensuring every absentee ballot is counted accurately and fairly. We have many secure protocols in place to confirm the validity of every ballot, and in fact that's why the process takes so much time. Our goal is to ensure again we're being transparent but also fully accurate, and that the public, you all, can trust the results as an accurate reflection of the will of the people" WILKES BARRE, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general funcionarios contando votos11. Plano general trabajadores electorales que cuentan las papeletas por correo 12. Primer plano funcionarios contando votos HARRISBURG, PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF STATERESTRICCIONES: No Resale 13. SOUNDBITE 2 - Tom Wolf, gobernador de Pensilvania (hombre, inglés, 8 seg.): "Voy a defender vigorosamente contra cualquier intento de atacar esos votos en Pensilvania" "I will vigorously, and we all will vigorously defend against any attempt to attack that vote in pennsylvania." DETROIT, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 14. Travelling El oficial de seguridad empuja a los manifestantes lejos de las ventanas. 15. Plano general Los agentes de seguridad se paran entre los manifestantes y las ventanas, llegan más agentes NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS4 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 16. Plano medio manifestantes gritando fuera de la Biblioteca Pública de Nueva York antes de la protesta planificada, UPSOT: "¡Cuenta cada voto! ¡Cada voto cuenta!" 17. Plano medio Manifestantes cantando fuera de la Biblioteca Pública de Nueva York antes de la protesta planificada 18. Plano medio El vaquero desnudo de Nueva York tocando su guitarra con temática de Trump, un hombre vestido como Donald Trump con un cartel que dice "Voté Trump" parado frente a los manifestantes afuera de la Biblioteca Pública de Nueva York