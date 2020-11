Neoyorquinos y londinenses abandonan ciudades por las afueras

(Bloomberg) -- Las compañías inmobiliarias están viendo señales claras de que neoyorquinos y londinenses están abandonando los centros urbanos en busca de la periferia a medida que la pandemia cambia la forma en que viven y trabajan.

IWG Plc, que opera oficinas de la marca Regus en ciudades de todo el mundo, dijo que hubo “un fuerte repunte en la demanda” de espacio suburbano frente a las principales ciudades, particularmente en lugares que dependen del transporte público, según informó en un comunicado el martes. Los acuerdos para oficinas en el centro de Nueva York se han desplomado un 30%, mientras que la actividad en el sur de Connecticut ha repuntado más de un 40%, dijo IWG.

Al otro lado del Atlántico, puede que la caída anticipada de los beneficios para todo el año de la constructora de viviendas del Reino Unido Crest Nicholson Plc no sea tan acusada como se esperaba, en parte gracias a la situación fuera de Londres hacia el sur de Inglaterra, dijo en un informe trimestral. Un “cambio estructural en el equilibrio entre oficina y trabajo desde casa” fue un factor importante en las decisiones de los clientes, dijo.

La cotización de IWG llegó a subir un 11% a principios del martes en Londres, mientras que Crest Nicholson llegó a apreciarse un 18,3%.

La pandemia ha convertido las capitales financieras del mundo en ciudades fantasmas a medida que los trabajadores evitan el transporte público. Si bien las ciudades de Europa mostraron señales de recuperación en el verano, un repunte del virus ha provocado nuevas restricciones y bloqueos en la región. Nueva York también está endureciendo la medidas en medio del aumento de los casos en todo el país.

Tanto grandes como pequeñas empresas están notando esa tendencia hacia la periferia, dijo IWG. También está experimentando una fuerte demanda de productos que apoyan el trabajo desde casa y remoto. Septiembre fue el mejor mes de la historia para tales ventas.

No obstante, los cambios son un punto positivo en un año difícil. Las ganancias de Crest Nicholson para todo el ejercicio serán significativamente inferiores al año pasado, mientras que IWG dijo que los ingresos del grupo cayeron más del 10% en el tercer trimestre respecto al año anterior.

“El impacto de la pandemia ha sido mayor de lo que imaginamos, y seguimos en el centro de esta crisis global”, dijo IWG.

Nota Original:New Yorkers and Londoners Are Ditching Cities for the Suburbs

©2020 Bloomberg L.P.