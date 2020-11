Ciencia.-La NASA recomunica con Voyager 2 tras meses de vuelo en solitario

03/11/2020 Los equipos realizan actualizaciones y reparaciones críticas en la antena de radio de 70 metros de ancho (230 pies de ancho) Deep Space Station 43 en Canberra, Australia. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CSIRO



La única antena de radio que puede controlar la Voyager 2 de la NASA se desconectó desde marzo, por una actualización de hardware, hasta el 29 de octubre en que se han enviado nuevos comandos.



La nave espacial ha estado volando sola, mientras que la antena de radio de 70 metros de ancho que se usa para comunicar con ella ha estado fuera de línea para reparaciones y actualizaciones. La Voyager 2 devolvió una señal confirmando que había recibido la "llamada" y ejecutó los comandos sin problemas.



La llamada a Voyager 2 fue una prueba de un nuevo hardware instalado recientemente en la Deep Space Station 43, el único plato del mundo que puede enviar comandos a la Voyager 2. Ubicado en Canberra, Australia, es parte de la Red de Espacio Profundo (DSN) de la NASA, una colección de antenas de radio de todo el mundo que se utilizan principalmente para comunicarse con naves espaciales que operan más allá de la Luna, informa la NASA.



Desde que el plato se desconectó, los operadores de la misión han podido recibir actualizaciones de funcionamiento y datos científicos de la Voyager 2, pero no han podido enviar comandos a la sonda lejana, que ha viajado miles de millones de kilómetros desde la Tierra desde su lanzamiento en 1977.



Entre las actualizaciones a DSS43, como se conoce al plato, se encuentran dos nuevos transmisores de radio. Uno de ellos, que se usa para hablar con la Voyager 2, no ha sido reemplazado en más de 47 años. Los ingenieros también han mejorado los equipos de calefacción y refrigeración, los equipos de suministro de energía y otros componentes electrónicos necesarios para hacer funcionar los nuevos transmisores.



La llamada exitosa a la Voyager 2 es solo una indicación de que el plato volverá a estar en línea en febrero de 2021.



¿POR QUÉ SOLO DESDE AUSTRALIA?



La Red de Espacio Profundo consiste en instalaciones de antenas de radio espaciadas igualmente alrededor del mundo en Canberra; Goldstone, California; y Madrid, España. El posicionamiento de las tres instalaciones asegura que casi cualquier nave espacial con línea de visión a la Tierra pueda comunicarse con al menos una de las instalaciones en cualquier momento.



La Voyager 2 es la rara excepción. Con el fin de realizar un sobrevuelo cercano de la luna Tritón de Neptuno en 1989, la sonda voló sobre el polo norte del planeta. Esa trayectoria lo desvió hacia el sur en relación con el plano de los planetas, y se ha estado dirigiendo en esa dirección desde entonces. Ahora, a más 18.800 millones de kilómetros de la Tierra, la nave espacial está tan al sur que no tiene una línea de visión con antenas de radio en el hemisferio norte.



DSS43 es el único plato en el hemisferio sur que tiene un transmisor lo suficientemente potente y que transmite la frecuencia correcta para enviar comandos a la nave espacial distante. El gemelo de movimiento más rápido de la Voyager 2, la Voyager 1, tomó un camino diferente más allá de Saturno y puede comunicarse a través de antenas en las dos instalaciones DSN en el hemisferio norte. Las antenas deben enviar comandos ascendentes a ambos Voyager en un rango de radiofrecuencia llamado banda S, y las antenas deben enviar datos de enlace descendente desde la nave espacial en un rango llamado banda X.



Si bien los operadores de la misión no han podido controlar la Voyager 2 desde que DSS43 se desconectó, las tres antenas de radio de 34 metros de ancho en las instalaciones de Canberra se pueden usar juntas para capturar las señales que envía la Voyager 2 a Tierra. La sonda está enviando datos científicos desde el espacio interestelar, o la región fuera de la heliosfera de nuestro Sol: la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos creados por el Sol que rodea los planetas y el Cinturón de Kuiper.