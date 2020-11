AMP3.- Afganistán.- Mueren cerca de 20 personas en un ataque contra la Universidad de Kabul

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Al menos 19 personas han muerto y cerca de 40 han resultado heridas en el ataque ejecutado este lunes contra la Universidad de Kabul, según ha confirmado el Gobierno, que ha dado el asalto por finalizado tras la muerte de los tres terroristas implicados en el mismo.



El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Tariq Arian, ha señalado que el ataque, que ha desencadenado unos enfrentamientos que han durado cerca de seis horas, ha dejado además 22 heridos, tal y como ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



El ataque se ha iniciado en torno a las 11.00 horas (hora local) después de que tres atacantes irrumpieran en el complejo y se atrincheraran en la Facultad de Derecho, considerada como objetivo del asalto.



Un testigo ha relatado a la cadena de televisión TOLO que los asaltantes han irrumpido en una de las aulas y han abierto fuego, matando o hiriendo a los estudiantes que se encontraban en su interior. Fuentes consultadas por este medio han indicado que el suceso se ha producido cuando responsables afganos e iraníes se encontraban en el recinto universitario inaugurando una exposición.



El portavoz de los talibán, Zabiulá Muyahid, se ha apresurado a asegurar en Twitter que el grupo insurgente, que está inmerso en conversaciones de paz con el Gobierno afgano, no tiene nada que ver con el ataque.



El portavoz de la Presidencia afgana, Sediq Sediqqi, ha expresado la "confianza total" en las "poderosas armas de las fuerzas de seguridad, que eliminarán a los terroristas lo antes posible", según ha recogido la cadena de televisión afgana Ariana.



"Tras la derrota de los infames terroristas en Helmand, estos grupos están ahora desorganizados y atacando actos académicos", ha manifestado. El Ejército anunció durante el fin de semana la muerte de cerca de un centenar de presuntos talibán en una contraofensiva en esta provincia del sur del país.



Por su parte, el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, ha "condenado firmemente" a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter el "cobarde ataque terrorista" en la Universidad de Kabul".



"Atacar instituciones educativas es un crimen atroz. Los estudiantes tienen el derecho a estudiar en paz y seguridad. Expreso mis sinceras condolencias a las víctimas y a sus familias. Nos impondremos a las fuerzas de la oscuridad", ha señalado.



ACTO "HEDIONDO E INJUSTIFICABLE"



El vicepresidente primero de Afganistán, Amurulá Salé, ha prometido que el país "corregirá los fallos de Inteligencia" y ha agregado que "los talibán, como otros aliados satánicos de pensamiento similar, no serán capaces de lavar su conciencia de este hediondo e injustificable ataque en la Universidad de Kabul".



A las condenas se ha sumado el representante civil de la OTAN en Afganistán, Stefano Pontecorvo, quien ha condenado "firmemente" el ataque. "Es el segundo ataque contra instalaciones educativas en Kabul en diez días", ha lamentado, antes de hacer hincapié en que "los niños y jóvenes afganos tienen que sentirse seguros al ir a la escuela". "La OTAN está firmemente tras todos los esfuerzos para detener la violencia", ha dicho.



La delegación de la Unión Europea (UE) en Afganistán ha resaltado que el ataque "es un acto atroz y una violación del Derecho Internacional". "La UE lo condena en los términos más firmes posibles. La universidad debe ser un lugar de ambición y esperanza, no de temor y miedo", ha señalado, antes de incidir en que "es el segundo ataque contra una institución educativa en Kabul en menos de diez días".



En 24 de octubre murieron cerca de 30 personas, la mayoría de ellas estudiantes, en un atentado suicida perpetrado por el grupo yihadista Estado Islámico en un instituto de la capital del país. Los talibán se desvincularon también del ataque contra el centro.



En 2016, al menos 16 personas murieron en un ataque en la Universidad Americana de Afganistán (AUAF), en Kabul, que comenzó por la explosión de un coche bomba por un terrorista suicida contra el muro del recinto y varios más atacando el centro educativo provistos de armas automáticas.