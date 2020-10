La actividad industrial china se desacelera ligeramente en octubre

El índice gerente de compras oficial (PMI) de la industria manufacturera china descendió ligeramente en octubre hasta el 51,4 por ciento. EFE/ZHONG MIN/Archivo

Pekín, 31 (EFE).- El índice gerente de compras oficial (PMI) de la industria manufacturera china descendió ligeramente en octubre hasta el 51,4 por ciento, frente al 51,5 por ciento registrado en septiembre, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Sin embargo, el índice de actividad empresarial no manufacturera y el PMI de producción compuesto se situaron en el 56,2 por ciento y el 55,3 por ciento, respectivamente, 0,3 y 0,2 puntos más que el mes anterior, según la ONE.

La oficina destacó que la economía china "continúa recuperándose y estabilizándose" y que, aunque el PMI descendió 0,1 puntos, sigue por encima del 51 por ciento desde julio y en el rango de expansión desde hace ocho meses consecutivos.

Un nivel por encima del 50 por ciento en el PMI refleja crecimiento y por debajo contracción.

Asimismo, la ONE señaló que la producción y la demanda mantuvieron "una recuperación más rápida", con el índice de producción en el 53,9 por ciento y el de nuevos pedidos en el 52,8 por ciento, el mismo que el mes anterior.

También resaltó que la recuperación de algunas industrias manufactureras "se ha acelerado", entre ellas la de productos textiles, la de fibras químicas, de caucho y plástico, la de procesamiento de fundición, la de laminado de metales ferrosos y la de productos metálicos.

Los índices de exportación e importación repuntaron, con un 51 y un 50,8 por ciento, 0,2 y 0,4 puntos por encima de lo registrado en septiembre.

"La recuperación de la industria manufacturera en las principales economías ha mejorado por lo que las importaciones y exportaciones de China se han recuperado aún más", resalta la ONE.

Según la oficina, la continúa recuperación de la demanda ha hecho subir los precios por lo que los índices de precios de compra y de precios en fábrica de las principales materias primas se situaron en el 58,8 y el 53,2 por ciento, 0,3 y 0,7 puntos por encima del mes pasado.

Además, destaca que la confianza empresarial sigue aumentando con una subida hasta el 59,3 por ciento del índice de expectativa de actividad de operación y producción empresarial, 0,6 puntos más que en septiembre.

El PMI de las grandes y medianas empresas se mantuvo similar al mes anterior, pero el de las pequeñas fue del 49,4 por ciento, 0,7 puntos menos y por debajo de línea de contracción, lo que indica, según la ONE, que la demanda del mercado de pequeñas empresas "es particularmente insuficiente".

El reciente repunte de la pandemia en muchos países del exterior ha hecho que estas empresas afronten presiones para alargar el ciclo de adquisición de materias primas importadas y aumentar los costes de transporte.

Respecto a la actividad no manufacturera, el índice ha repuntado durante tres meses consecutivos y alcanzó en octubre el punto más alto del año.

La ONE señala que la industria de servicios se está recuperando impulsada por las festividades del Día Nacional de China y la posterior semana festiva a principios de octubre.

"La disposición de los residentes a viajar ha aumentado y la demanda de los consumidores se ha acelerado", indica.

La industria de la construcción continúa creciendo, con un índice de actividad del 59,8 por ciento, 0,4 puntos menor que en septiembre pero con un buen nivel de expansión.

"Ha aumentado la cantidad de mano de obra empleada por las empresas y se han acelerado las actividades de construcción y producción de infraestructura", afirma la oficina.

La economía china creció un 4,9 por ciento interanual en el tercer trimestre, algo menos de lo esperado por los analistas.

Se prevé que en el conjunto del año el crecimiento se sitúe entre el 2 y el 3 por ciento, el menor en 30 años del gigante asiático, pero mucho mayor que el del resto de economías avanzadas, que esperan resultados negativos.