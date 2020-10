El Galaxy, horas después de confirmar continuación de Schelotto, lo despide

En la imagen, el exentrenador del Galaxy de Los Ángeles Guillermo Barros Schelotto. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El Galaxy de Los Ángeles anunció este jueves el despido del argentino Guillermo Barros Schelotto como su entrenador después que la pasada noche el gerente general del equipo, Dennis te Kloese, hubiera confirmado su continuidad.

El veterano Dominic Kinnear, que estaba como asistente, se hará cargo del equipo como entrenador interino por lo que resta de temporada regular, que son tres partidos.

Sin opción a hacer los playoffs después que la pasada noche, el Galaxy perdió por goleada de 5-2 ante los Timbers de Portland, y con marca de 18 puntos (18 puntos, 5-3-11) Te Kloese, tomó la decisión del despido de Schelotto.

El propio Te Kloese durante el descanso del partido contra los Timbers, en entrevista con la cadena de televisión ESPN, había dicho que era toda su responsabilidad y que no el momento de hacer cambios ni valoraciones hasta el final de temporada.

Sin embargo, en cuestión de horas todo cambió y el propio Te Kloese, en conferencia de prensa que ofreció esta noche, admitió que era el momento de hacer el cambio completo en la dirección técnica del equipo.

Además de Schelotto, todo su equipo de asistentes, encabezados por su hermano Gustavo Barros Schelotto y Ariel Pereyra, junto al entrenador de porteros Juan José Romero y el preparador físico Javier Valdecantos también fueron despedidos.

"Basándonos en los resultados, hemos decidido ir en una dirección diferente", reiteró Te Kloese. "El LA Galaxy es un equipo que se basa en ganar en la cancha y ser representativo de la mentalidad de campeones que se espera de los equipos de la ciudad de Los Ángeles".

El martes, los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas, mientras que Los Ángeles Lakers al comienzo del presente mes ganaron también el título de la NBA, el decimoséptimo en la historia del equipo, convirtiendo a la ciudad como la nueva capital del campeones.

"Como equipo tenemos una responsabilidad colectiva y todos debemos compartir la culpa de la situación actual del club", subrayó Te Kloese. "Asumo la responsabilidad de los malos resultados y creo que podemos encontrar el camino correcto para este equipo y nuestro organización".

Barros Schelotto, de 47 años, que cumplió dos de las tres temporadas registró una marca de 21 partidos ganados, 26 perdidos y 6 empatados durante su tiempo en la MLS como entrenador.

El entrenador argentino, que como jugador había ganado un título de la MLS Cup con el Colombus Crew (2008), esta vez no tuvo la misma suerte como técnico y sufrió su primer gran revés.

"Mantengo y reiteró que el único responsable del momento deportivo por el que atraviesa el equipo soy yo, y ahora lo que queremos es volver reencontrar nuestro propio estilo de juego tras los buenos avances que hemos logrados en los últimos años, pero debemos canalizarlos de otra manera", señaló Te Kloese. "Mantengo mi posición de no señalar a nadie porque no sería justo".

En este sentido, Te Kloese destacó que confían en el trabajo que pueda hacer Kinnear, de 53 años, en los tres partidos que restan de temporada y luego trabajarán con tranquilidad en busca del profesional que ocupe de manera permanente el puesto dejado vacante por Barros Schelotto, al que aun le quedaba un año de contrato, hasta la temporada del 2021.

"Somos conscientes que en las próximas semanas y meses vamos a estar envueltos en un sin fin de rumores, pero sabemos que forma parte del proceso y por lo tanto no vamos a generar ningún tipo de distracción sino, todo lo contrario, cuando tengas algo decidido lo daremos a conocer como siempre lo hemos hecho", subrayó Te Kloese.