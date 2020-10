Polonia.- Convocan una huelga general de mujeres en Polonia para el miércoles como protesta por la nueva ley del aborto

26/10/2020 Quinto día de protestas en Polonia por la nueva y más restrictiva ley del aborto que ilegaliza la interrupción del embarazo incluso en casos de graves malformaciones del feto. POLITICA EUROPA POLONIA INTERNACIONAL ATTILA HUSEJNOW / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Se cumplen cinco días de manifestaciones en varias ciudades de Polonia después de que el Tribunal Constitucional sacara adelante la semana pasada una nueva y más restrictiva ley del aborto, con la que las mujeres no podrán interrumpir sus embarazos incluso si el feto presenta malformaciones graves, por lo que han decido convocar una huelga general para este miércoles como forma de protesta.



"No vamos a trabajar, ni a la escuela, ni a las universidades. Tampoco abrimos las empresas. Tenemos que detener esta Polonia por un tiempo y hacer una nueva", ha anunciado la activista polaca e integrante del partido político Primavera, Marta Lempart.



En 2016 ya se convocó otra huelga feminista que congregó a unas 200.000 personas por las calles de varias ciudades polacas para protestar contra las intenciones del por entonces primer ministro, Jaroslaw Kaczynski, de prohibir por completo el aborto, pese a que el país cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al respecto.



Durante la última jornada de protestas, los manifestantes han bloqueado este lunes algunas de las principales vías de Varsovia, aunque las reivindicaciones se han extendido a lo largo y ancho del país, incluso en las regiones más pequeñas, tal y como han señalado algunos medios de comunicación polacos como el diario 'Gazeta Wyborcza'.



Varios cientos de personas, sosteniendo pancartas en las que se podía leer 'El infierno de las mujeres' o 'Esto es la guerra', han bloqueado las principales arterias y calles de la capital polaca y se han concentrado frente al Tribunal Constitucional.



También se han registrado cortes en las ciudades de Marki, Nowy Dwor, Koszalin, Torun, Opole, Katowice, Lublin, Poznan, Byalistok, Cracovia o Wroclaw, según informa el diario 'Dziennik Gazeta Prawna'.



LA SITUACIÓN DEL ABORTO EN POLONIA



Un grupo de 119 diputados, encabezados por la extremaderecha de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional en 2019, entendiendo que la legislación actual legaliza de facto la eugenesia.



La redacción vigente de la ley permite interrumpir un embarazo en caso de que exista una probabilidad muy alta, que no ocurrencia, de una discapacidad o enfermedad grave del feto.



La situación actual de la legislación sobre el aborto, conocida como "compromiso sobre el aborto", se estableció en 1993. Desde entonces, ni los partidarios de liberalizar la ley ni los defensores de restringir aún más el acceso habían tenido éxito en sus esfuerzos.



En 2019, el aborto por malformación del feto supuso el 97 por ciento de los 1.110 abortos que se practicaron en hospitales polacos. El síndrome de Down fue la justificación de más del 40 por ciento de los abortos legales practicados en el país el año pasado.



Actualmente, el aborto también es legal en el país si el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la madre, así como cuando es resultado de violación o incesto.