Ant Group espera lograr la OPI más grande de la historia

(Bloomberg) -- nt Group Co., de Jack Ma, espera recaudar alrededor de US$34.500 millones a través de ofertas públicas iniciales en Shanghái y Hong Kong, un éxito que se clasificaría como la mayor oferta pública inicial y la convertirá en una de las firmas financieras más valiosas del planeta.

La gigante de la tecnología financiera tendrá un valor de mercado de aproximadamente US$315.000 millones según las presentaciones del lunes, aproximadamente la misma valoración que JPMorgan Chase & Co. y cuatro veces más grande que Goldman Sachs Group Inc. La venta eleva la fortuna de Ma por encima de la de los herederos de Walmart Inc.

La OPI está atrayendo el interés de algunos de los administradores de dinero más grandes del mundo y está provocando un frenesí entre los inversores individuales en China que claman por una parte de la venta. En la consulta preliminar de precios de su OPI de Shanghái, los inversores institucionales suscribieron más de 76.000 millones de acciones, más de 284 veces el tramo de oferta inicial fuera de línea, según el anuncio de oferta de Ant en Shanghái.

“Esta fue la primera vez que una cotización tan grande, la más grande en la historia de la humanidad, se realizó fuera de la ciudad de Nueva York”, dijo el fundador multimillonario Ma en la Cumbre del Bund en Shanghái el sábado. “No nos hubiéramos atrevido a pensar en eso hace cinco años, o incluso hace tres años”.

La fuerte demanda encamina la tan esperada OPI a superar la venta de Saudi Aramco de US$29.000 millones el año pasado. Ant valoró sus acciones de Shanghái en 68,8 yuanes (US$10,27) cada una y sus acciones de Hong Kong en 80 dólares de Hong Kong (US$10,32) cada una. La compañía puede recaudar otros US$5.170 millones si ejerce la opción de vender acciones adicionales para satisfacer la demanda, conocida como greenshoe.

Este es “un regreso a casa para los mercados de capitales en Shanghái y Hong Kong”, asegura John Ho, fundador de Janchor Partners. Ho, quien invirtió US$400 millones en Ant hace dos años, agregó que está tratando de asegurar una mayor asignación de las acciones de Hong Kong y que poder invertir en Ant “no tiene precio”.

T. Rowe Price Group Inc., UBS Asset Management y FMR LLC, la matriz de Fidelity Investments, se encuentran entre los administradores de dinero que buscan una parte del trato, dijo una persona familiarizada con el asunto. Los corredores de bolsa de Hong Kong están tan seguros de que la OPI de Ant se desarrollará sin problemas que están ofreciendo permitir que los inversionistas familiares compren las acciones con un apalancamiento de hasta 20 veces.

“La tesis de inversión de Ant es una transferencia de valoración sistémica de las principales instituciones financieras chinas, como los bancos, a una plataforma basada en datos, con un enorme efecto de red y que disfruta de costos marginales casi nulos de venta cruzada”, asegura Nick Xiao, director ejecutivo de Hywin International, la rama de Hong Kong de Hywin Wealth que ayuda a las personas ricas a comprar acciones de Ant. “Todos los bancos, casas de valores y administradores de fondos tendrán que conectarse, mientras que los consumidores, corporativos o particulares, no pueden vivir sin él”.

La gigante de la tecnología financiera que gestiona la plataforma Alipay avanza con su oferta histórica a pocos días de las elecciones estadounidenses. El debut comercial de Hong Kong será el 5 de noviembre, solo dos días después de la votación en Estados Unidos, un evento que podría provocar volatilidad en el mercado si la votación se disputa o se retrasa el conteo.

Ant ha elegido a China International Capital Corp. y CSC Financial Co. para liderar su tramo de Shanghái de la OPI. CICC, Citigroup Inc., JPMorgan. y Morgan Stanley encabezan la oferta de Hong Kong. Los accionistas existentes de Ant no podrán vender acciones durante seis meses, según los documentos.

La compañía emitirá no más de 1.670 millones de acciones en China, lo que equivale al 5,5% del total en circulación antes del greenshoe, según su prospecto en la bolsa de valores de Shanghái. Emitirá la misma cantidad para la oferta de Hong Kong, o alrededor de 3.300 millones de acciones en total.

Alibaba Group Holding Ltd., que fue cofundada por Ma y actualmente posee alrededor de un tercio de Ant, acordó suscribir 730 millones de acciones de Shanghái, que cotizarán en Shanghái con la clave “688688”, según el prospecto. Alibaba tendrá alrededor del 32% de las acciones de Ant después de la OPI.

Nota Original:Jack Ma’s Ant Seeks to Raise $35 Billion in Biggest-Ever IPO

©2020 Bloomberg L.P.