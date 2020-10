Nueva York ve mejora en los focos de covid-19 y reta a Trump a controlar el virus

En cuanto a los datos de las últimas 24 horas, en todo el estado han fallecido 12 personas, una más que el día anterior, y están hospitalizadas 1.015, 30 menos. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 25 oct (EFE).- El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo este domingo que la tasa de positividad en los focos de covid-19 está bajando gracias a las restricciones impuestas y retó a la Casa Blanca a seguir su ejemplo para "aplanar la curva y controlar el virus" en EE.UU., que ha registrado récords de casos en los últimos días.

En una conferencia telefónica, Cuomo dijo que en la última jornada se realizaron unas 120.000 pruebas de coronavirus en el estado y la proporción de positivos sobre testados es del 1,3 %, con una tasa del 3,1 % en el conjunto de los "micro focos" en áreas de la ciudad de Nueva York y fuera de ella, que están sometidos a estrictos parones de actividad.

El gobernador demócrata destacó que en la última semana, la tasa de positividad en las consideradas "zonas rojas" -con cierres de negocios no esenciales y escuelas- del área de Brooklyn ha bajado del 5,3 % al 4,4 %; en el condado de Rockland del 4,5 % al 3,6 % y en el condado de Orange del 4,6 % al 2,6 %.

"Es una buena noticia, muestra que podemos mantener la positividad bajo control. Cuando bajen los números, podemos abrir las áreas. En todo el estado, sin contar esos microfocos, estamos en el 1,06 %", agregó.

En cuanto a los datos de las últimas 24 horas, en todo el estado han fallecido 12 personas, una más que el día anterior, y están hospitalizadas 1.015, 30 menos.

Según la Universidad Johns Hopkins, con unos datos más completos que los oficiales, esta región hasta este domingo casi 494.000 casos de los 8,59 millones en EE.UU, y 79.000 fallecidos del total de casi 225.000.

En EE.UU. las cifras de contagio se están elevando y este viernes se registró un récord nacional, con más de 85.000 casos en una jornada, a lo que el gobernador advirtió que "sigue llegando gente de todo el país a Nueva York" y no hay que bajar la guardia.

En ese sentido, respondió a unos comentarios del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien hoy dijo que Estados Unidos "no puede controlar el virus", para criticar que la Administración de Donald Trump se "rinda sin intentarlo" y lo tachó como "la gran capitulación estadounidense".

"Nueva York ha probado que se puede controlar el virus. Teníamos una alta tasa de infección, pusimos medidas y la redujimos (...). Controlar es una palabra diferente respecto a eliminar. Meadows está equivocado, pero es lo que creen y la razón por la que nunca han intentado controlar el virus", arremetió.

Cuomo firmó este domingo un artículo de opinión en el diario local Daily News en el que explicó su estrategia para atacar los "micro focos" con testeo a gran escala, seguimiento de contactos y reducción de la actividad que implique grandes reuniones, incluida la de restaurantes y baris así como un incremento de las fuerzas del orden.