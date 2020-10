Águeda López, mujer de Luis Fonsi: "La moda española es lo más"

24/10/2020 ÁGUEDA LÓPEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Águeda López está esta semana desfilando en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y lo cierto es que lo está haciendo por todo lo alto. La mujer de Luis Fonsi está encantada de poder estar en España con este proyecto de la moda tan inmejorable, pero sobre todo especialmente emocionada por el hecho de que se puedan seguir celebrando desfiles de esta categoría a pesar de las circunstancias del Covid.



Es la segunda vez que la vemos desfilar para la firma Dolores Cortés, y es por eso por lo que está completamente encantada de poder seguir colaborando con ellos: "Ya desfilé el año pasado en Madrid, súper feliz de estar en Canarias, la primera vez que vengo aquí a trabajar y también por llevar los diseños de Dolores".



Orgullosa de España, Águeda solo tiene palabras de amor para este país que se ha dejado la piel para poder realizar estos eventos: "Estamos haciendo moda, desfiles, cosas que en otras partes del mundo no se está haciendo. Me siento súper segura, siento que está todo muy bien organizado y es un honor que España esté en la vanguardia de cómo celebrar este tipo de eventos con tanta protección".



Sobre la moda cálida, Águeda asegura que: "La moda cálida para mí es muy importante porque como sabéis vivo en Miami y allí son prendas que puedes llevar todo el año, para mi es un placer trabajar con Dolores" y confiesa que su sueños es: "Mi meta y el futuro que quiero es empezar a diseñar y hacer colaboraciones con otros diseñadores".



Como buena modelo, Águeda nos ha confesado su secreto más íntimo y es con qué prenda no podría vivir la mujer del cantante: "Prendas que nunca me faltan en el armario son unos jeans y sueños, yo sueño todos los días porque el día que deje de soñar se acabará todo".



Si hablamos del 2020 con Águeda, no podemos olvidarnos de que este año ha sido complicado, no solo por la pandemia, sino también por la pérdida de su padre: "Este año ha sido muy difícil para mí, yo perdí a mi papá, entonces ha sido un año que no voy a recordar de forma muy agradable, pero de todo se aprende y hay que sacar lo positivo o por lo menos la enseñanza que nos deja. Falleció por infarto cardiaco lamentablemente". Aún así, la modelo no ha perdido la sonrisa y ha afirmado que: "Prefiero trabajar en España porque siento que la moda española es lo más y está en la vanguardia".