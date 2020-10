Real Madrid y Zidane afrontan con gran presión el Clásico en Barcelona

El Real Madrid, especialmente presionado tras perder sus dos últimos partidos, visita al Barcelona el sábado (14h00 GMT) en la 7ª jornada de la Liga española, en un Camp Nou que estará vacío de público por primera vez en su historia para un 'Clásico'.

Los reveses ante el Cádiz (1-0) en la anterior jornada liguera, el pasado fin de semana, y frente al Shakhtar ucraniano (3-2) el miércoles en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones han dejado tocado el ánimo del equipo blanco y han fragilizado la situación del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.

"Cuando se hace un mal partido, uno está expuesto a las críticas, a pensar que lo van a echar", admitió Zidane el viernes.

El excapitán de la selección de Francia, que tuvo una primera etapa brillante como entrenador del Real Madrid (2016-2018), ganando tres Ligas de Campeones, regresó luego al puesto en marzo de 2019 y su continuidad parece amenazada como no consiga enderezar el rumbo.

"Yo soy el responsable. Como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no he hecho bien", llegó a admitir Zidane el miércoles tras la derrota ante el Shakhtar, que en la primera mitad se distanció 3 a 0, una diferencia que luego el Real Madrid no pudo remontar.

- "Escenario perfecto" -

El Real Madrid es tercero con 10 puntos, a un punto del líder, la Real Sociedad. Frente a ellos estará un Barcelona que es décimo, con 7 puntos.

La atención estará no solo dirigida a las estrellas de ambos equipos, sino que la grada del Camp Nou brindará una de las imágenes más insólitas: no habrá ningún espectador en un estadio con capacidad para casi cien mil espectadores.

'Zizou' considera que este 'Clásico' puede ser el trampolín que permita a su equipo tomar un nuevo impulso.

"Al final, lo bueno del fútbol es que tú puedes cambiar la situación. Vamos a intentar hacer un gran partido de fútbol. Pensar en positivo y en hacer un gran partido de fútbol", insistió.

¿Servirá este partido en Barcelona para que Karim Benzema recupere la inspiración? El atacante francés del Real Madrid tiene un pobre balance de un tanto en seis partidos este curso.

La situación de estar contra las cuerdas no es nueva para Zidane.

La pasada temporada, en esta misma época, el Real Madrid caía en Mallorca (1-0) en la Liga española y tenía una racha de una única victoria en cuatro partidos. Zidane se jugaba gran parte de su crédito en Turquía ante el Galatasaray, en la Champions, y el conjunto de la capital española ganó 1-0.

El Real Madrid encadenó luego una impresionante racha de 21 partidos sin perder, teniendo en cuenta todas las competiciones, entre el 19 de octubre de 2019 y el 6 de febrero de 2020. Terminó ganando esa temporada la Supercopa de España y, sobre todo, la Liga española.

- Griezmann, con "opciones" de jugar -

El Barcelona tampoco se encuentra en el mejor momento de su historia.

La sensación de crisis es casi constante en los últimos meses en el equipo catalán, tras su mala temporada pasada, la humillación del 8-2 ante el Bayern Múnich en los cuartos de la pasada Liga de Campeones y el intento de salida del club de su estrella Lionel Messi.

El pasado fin de semana, el Barcelona cayó 1-0 en Getafe, pero, al contrario que el Real Madrid, pudo reaccionar en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, goleando 5-1 al Ferencváros húngaro.

El atacante Antoine Griezmann, cuya relación con el entrenador Ronald Koeman genera especulaciones, tiene "opciones" de jugar ante el Real Madrid, explicó el técnico holandés.

Por su parte, Zidane recupera para este partido a su capitán Sergio Ramos, baja ante el Shakhtar por un golpe.

Una victoria en el Camp Nou permitiría el resurgimiento del Real Madrid, pero una derrota dispararía todas las alarmas.

