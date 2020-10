Marta Torné da visibilidad a la moda en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida

23/10/2020 MARTA TORNÉ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Marta Torné no ha dudado en asistir a Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y disfrutar de una de sus mayores pasiones: la moda. La presentadora de televisión nos ha confesado nada más empezar a hablar con ella que se ha emocionado al llegar porque desde antes del confinamiento no acudía a ningún evento y ha sido muy bonito: "Yo me he emocionado un poco cuando he llegado y he visto el primer desfile, desde marzo no iba a un evento y ha sido muy bonito".



Si le preguntamos a Marta por el significado que le da ella a la palabra 'moda', abre su corazón y nos confiesa que: "Yo creo que la moda es uno de los aspectos, que a pesar de todo lo que pueda ocurrir, sigue despertando interés y forma parte de nuestro día a día porque todos los días nos ponemos ropa. Yo vengo aquí para dar visibilidad. Soy muy optimista, nos queda mucho recorrido con todo el tema del Covid, pero tendremos un final feliz".



Una mujer que desde su pasó por Cámbiame ha renovado su armario y luce a día de hoy por redes sociales unos looks ideales, no podía opinar otra cosa que no fuera que: "La ropa lo que hace es mandar un mensaje, tu ves cuando una persona está desanimada. Yo utilizo la moda para sentirme bien, sobre todo para estar cómoda, pero también para eso, si tienes una cita te arreglas más, si tienes que trabajar vas más cómoda...".



En cuanto a cómo ha pasado el confinamiento, Marta asegura que al principio muy preocupada porque tuvo síntomas y se llegó a temer lo peor: "Yo tuve síntomas las primeras semanas, pero no me hicieron las pruebas hasta que pasó todo y cuando me hicieron las pruebas, salió que no había tenido Covid. Yo tenía otro virus, una gripe. Lo pasé fatal de coco, porque estaba muy asustada de que me pudiera perjudicar".



Si hay algo que ha aprendido en los meses que ha estado encerrada en casa, asegura que es el no hacer nada: "Me gusta mucho lo de no hacer nada, estar desconectada, estar en casa, tener paz y tranquilidad, todos llevamos un ritmo de vida muy desenfrenada y ¿para qué?".