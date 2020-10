01/01/1970 Fútbol/Selección.- Alexia Putellas y Marta Corredera celebran sus 80 partidos con la selección. "Detrás de esta cifra hay muchísimo trabajo" DEPORTES SEFUTBOL.COM



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Las internacionales españolas Alexia Putellas y Marta Corredera celebraron este viernes ante la República Checa (4-0), en el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2022, su encuentro número 80 con la camiseta de España, una cifra tras la que hay "muchísimo trabajo" y que parecía "impensable".



"Parecía impensable cuando empecé aquí hace ya más de diez años. La gente puede pensar que es fácil llegar aquí, pero no es así, detrás hay muchísimo trabajo, muchos años de esfuerzo, y no solo míos. Me acuerdo de la familia, de todos los que aguantan los momentos complicados día a día, y sobre todo de mis compañeras, porque sin ellas y todo el trabajo que hace el cuerpo técnico y la Federación, estar aquí sería impensable", señaló Corredera en declaraciones a los canales oficiales de la selección femenina.



La defensa del Real Madrid espera poder "seguir sumando y ayudando al equipo". "Creo que tenemos un grupo excepcional, que lo está demostrando en cada partido. La Eurocopa es el objetivo en mente y ojalá que podamos seguir sumando internacionalidades", indicó.



"Siempre lo comentamos en las comidas con Irene Paredes, con Alexia, que hace dos años éramos las más pequeñas y ahora somos las veteranas del equipo. El tiempo pasa volando. A lo mejor ahora no valoramos todo lo que hemos hecho hasta el momento, pero creo que es de admirar y hay que darle el valor que merece, porque no es fácil", añadió la de Terrassa.



Por su parte, la delantera del FC Barcelona Alexia Putellas se mostró "muy feliz" de haber alcanzado esa cifra y de que "encima hayan acompañado el resultado y los tres puntos". "Nos dejan a un pasito de Inglaterra", explicó sobre la próxima cita continental.



Así, la de Mollet del Vallès se considera "una afortunada". "Agradezco haber tenido en todos los partidos compañeras muy grandes a mi lado, la confianza a los seleccionadores que he tenido y el cariño de toda la gente que me lo ha puesto muy fácil y me ha ayudado siempre. Lo he intentado devolver de la mejor manera que sé, que es dentro del campo, y cuando me ha tocado estar fuera, ayudando al equipo", concluyó.