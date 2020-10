Erdogan dice que Macron necesita "examen de salud mental" por su trato a musulmanes en Francia

SHOTLIST KAYSERI, TURQUÍA24 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE TURQUÍARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Travelling del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegando al escenario para dar un discurso2. Paneo de izquierda a derecha de la gente ondeando banderas de Turquía3. Plano medio de Recep Tayyip Erdogan hablando4. Zoom out de la gente ondeando banderas mientras Recep Tayyip Erdogan habla 5. SOUNDBITE 1 - Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía (hombre, turco, 26 seg.): "En Francia, la ciudadela de la libertad y el secularismo, mostrar caricaturas que insultan a nuestro profeta en el exterior de edificios es la más miserable de las vulgaridades. Eso no se llama libertad, sino simple islamofobia." 6. Zoom in de Recep Tayyip Erdogan al final de su discurso7. Plano medio de Recep Tayyip Erdogan yéndose8. Travelling de Recep Tayyip Erdogan yéndose BURDEOS, GIRONDE, FRANCIA18 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Primer plano cartel con foto de Samuel Paty10. Paneo de izquierda a derecha de gente reunida en la Plaza de la Bolsa para rendir homenaje al profesor decapitado Samuel Paty11. Primer plano de un letrero que dice: "Samuel, te amamos" LA SORBONA, PARÍS, FRANCIA21 DE OCTUBRE DE 2020FUENTE: AFPTV / POOL 12. Paneo de derecha a izquierda del presidente de Francia, Emmanuel Macron, acercándose al podio para dar un discurso13. Plano general de la ceremonia en la universidad de la Sorbona14. Plano medio de Emmanuel Macron dando un discurso ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Erdogan dice que Macron necesita "examen de salud mental" por su trato a musulmanes en FranciaEstambul, 24 Oct 2020 (AFP) - El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fustigó el sábado a su homólogo francés Emmanuel Macron por sus políticas para los musulmanes de su país, afirmando que necesita "un examen de salud mental"."Qué se puede decir como jefe de Estado que trata de esta manera a millones de miembros de diferentes grupos confesionales: primero que nada, tenga un examen de salud mental", afirmó Erdogan en un discurso televisado.Hace dos semanas, Erdogan denunció como una provocación las declaraciones de Macron sobre el "separatismo islamista" y la necesidad de "estructurar el islam" en Francia.Un proyecto de ley sobre la lucha contra "los separatismos" en Francia, que apunta al islam radical, debe ser presentado a principios de diciembre. Su objetivo es reforzar el laicismo y consolidar los principios republicanos en Francia y abarca varios puntos que pueden provocar tensiones con Turquía, como el control reforzado del financiamiento de las mezquitas o la prohibición de que los imanes se formen en el extranjero. ------------------------------------------------------------- Francia califica de "inaceptables" las declaraciones de Erdogan contra MacronParís, 24 Oct 2020 (AFP) - La presidencia francesa calificó este sábado de "inaceptables" las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien puso en duda "la salud mental" de su homólogo francés Emmanuel Macron, debido a su actitud hacia los musulmanes."Las palabras del presidente Erdogan son inaceptables. El exceso y la grosería no son un método. Exigimos a Erdogan que cambie el curso de su política porque es peligrosa desde todos los puntos de vista. No entramos en polémicas inútiles y no aceptamos los insultos", comentó a la AFP la presidencia francesa.Fuentes del Elíseo también anunciaron que llamaron a consultas el embajador de Francia en Ankara.Las relaciones entre Francia y Turquía, ambos miembros de la OTAN, se deterioraron en los últimos meses por sus discrepancias en los conflictos en el Mediterráneo oriental, Libia, Siria y más recientemente en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia por la disputada región de Nagorno Karabaj.Erdogan había asegurado antes este sábado que Macron necesita "un examen de salud mental" por las medidas respecto a la comunidad musulmana del gobierno francés, que prepara una ley contra el "separatismo" islamista."Qué se puede decir como jefe de Estado que trata de esta manera a millones de miembros de diferentes grupos confesionales: primero que nada, tenga un examen de salud mental", afirmó el presidente turco en un discurso televisado.La presidencia francesa criticó, asimismo, "la ausencia de mensajes de duelo y de apoyo del presidente turco después del asesinato de Samuel Paty", el profesor francés decapitado el 16 de octubre por haber mostrado las caricaturas de Mahoma.Además, expresó su malestar por las "declaraciones muy ofensivas (de Erdogan) durante los últimos días, especialmente su llamada a hacer un boicot a los productos franceses". El Eliseo volvió a exigir este sábado "que Turquía abandone sus aventuras peligrosas en el Mediterráneo y en la región" y denunció su "comportamiento irresponsable" en el conflicto en Nagorno Karabaj."Habrá nuevas exigencias. Erdogan tiene dos meses para responder. Deberán adoptarse medidas a finales de este año", añadieron las fuentes de la presidencia francesa sobre las tensiones entre Grecia y Turquía en el Mediterráneo oriental.