Dodgers vencen a Rays en Serie Mundial con pitcheo de Buehler y bateo de Turner y Barnes

Con excelente pitcheo del derecho Walker Buehler y jonrones de Justin Turner y Austin Barnes, los Dodgers de Los Angeles vencieron 6x2 este viernes a los Rays de Tampa Bay, poniéndose en ventaja de 2-1 en la Serie Mundial de béisbol.

Buehler (1-0) dio un recital de pitcheo con seis entradas completas, en las que esparció apenas tres imparables con una solitaria carrera y la friolera de 10 ponches propinados.

El estelar lanzador, con apenas 26 años, ya ha hecho 11 aperturas en la postemporada. Pese a que ha estado lidiando con ampollas que le han impedido utilizar su recta cortada, ha estado super efectivo en cinco aperturas esta postemporada.

"Me siento bien", señaló Buehler después del juego. "El equipo me respaldó y me permitió ser agresivo. No se puede pedir más. Hice un par de lanzamientos malos cuando dejé la carrera, pero aparte de eso, me sentí bien. Estamos felices".

En tanto, Turner, con el bate caliente, despachó vuelacerca en el primer inning y doblete, mientras que Barnes también se fue del parque en el sexto para sellar el marcador.

La historia dice que un Juego 3 puede cambiar el rumbo de la serie considerablemente. El ganador del Juego 3 en una serie al mejor de siete empatada 1-1 ha salido airoso al final de las hostilidades en 65 de 94 ocasiones, para un 69.1%.

El cuarto juego será este sábado en la misma sede del Globe Life Field de Arlington, con el mexicano Julio Urías en la lomita por los Dodgers, mientras que los Rays abrirán con el bullpen.

- Agresivos Dodgers -

El recio toletero Turner salió agresivo en el mismo primer inning al conectar jonrón por al jardín izquierdo con dos outs al abridor Charlie Morton (0-1) -finalmente el derrotado-, quien también soportó sencillo al cuadro a Max Muncy pero después abanicó al receptor Will Smith.

Para Turner fue su undécimo batazo de cuatro esquinas en postemporadas.

En el tercero, a pesar de la buena colocación en sus lanzamientos Morton, permitió dos carreras más en ese capítulo por un desbol a Corey Seager, doblete de Turner y sencillo remolcador de Muncy al central.

En el cuarto, los Dodgers continuaron descifrando los lanzamientos de Morton y con sencillo de Cody Bellinger, sacrificio con anotación de Barnes y sencillo remolcador de Betts, el conjunto de Los Angeles aumentó a cinco su marcador (5-0).

Morton ponchó abriendo el quinto a Turner, pero otorgó boleto a Muncy y fue sustituido por el relevista John Curtiss, quien dominó a Smith en elevado y a Bellinger con ponche.

El veterano Morton ahora tiene marca de 5-1 por los Rays en playoffs, incluyendo récord de 3-1 este año.

Luego de cuatro innings en blanco, Buehler se equivocó en el quinto y permtió el primer hit a los Rays por dobletes consecutivos de los dominicanos Manuel Margot y Willy Adames, para aceptar también la primera carrera del conjunto floridano.

Los Dodgers respondieron otra vez en el sexto por jonrón de Barnes contra el relevista Curtiss para aumentar la pizarra de 6x1.

En el noveno, el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el cubano Randy Arozarena, despachó bambinazo ante el cerrador Kenley Jansen, su octavo de la postemporada y su hit número 23, records para novatos en las los playoffs.

