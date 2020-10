Piqué rompe su silencio sobre la situación de Messi en el Barça

FOTO DE ARCHIVO: El central del Barcelona Gerard Pique durante un partido de pretemporada frente al Gimnastic de Tarragona, España. 12 de septiembre de 2020. REUTERS/Albert Gea

MADRID, 23 oct (Reuters) - El defensa del Barcelona Gerard Piqué habló el viernes, en una entrevista concedida al diario La Vanguardia, sobre el intento de Leo Messi de abandonar el club y de la gestión de este y otros episodios por parte de la directiva.

La declaraciones del defensa llegan en vísperas del primer Clásico contra el Real Madrid de esta temporada y dos días después de que Piqué, de 33 años, firmara un nuevo contrato por tres años más con el Barça, mientras la atención sigue también en el voto de censura inminente contra la directiva del club.

A principios de septiembre, en una entrevista con Goal, Leo Messi cargó duramente contra el presidente del club, Josep Maria Bartomeu. El argentino acabó quedándose en Barcelona porque irse hubiese implicado pasar por los juzgados, algo que el argentino no estaba dispuesto a hacer.

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida", dijo el astro entonces. La situación entre Messi y Bartomeu, no obstante, parece rota para siempre. Algo que deja estupefacto a Piqué.

"Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando?", dijo el central.

"Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios".

El defensa también se refirió a las informaciones publicadas por varios medios de comunicación según las cuales Bartomeu sabía que el club había contratado a una agencia de comunicación para que criticase a algunos jugadores en redes sociales.

Bartomeu negó estas acusaciones.

"Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo (en reducciones salariales), para criticar ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad", apuntó.

"Le pedí explicaciones (a Bartomeu) y lo que me dijo es 'Gerard, yo no lo sabía'. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club. Y eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente", subrayó.

(Información de Joseph Cassinelli; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)