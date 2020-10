"Flashdance" tendrá una serie en Paramount+

La actriz estadounidense Jennifer Beals. EFE/PAUL BUCK/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- La televisión sigue buscando en el baúl de los recuerdos cinematográficos para sus nuevos proyectos y ahora le llega el turno a "Flashdance" (1983), que tendrá una serie en la plataforma Paramount+ (la heredera de CBS All Access).

La revista The Hollywood Reporter aseguró hoy que Lynda Obst, una de las productoras de aquella película que logró ser un éxito tremendo de los años 80, estará involucrada en esta nueva serie.

Dirigida por Adrian Lyne ("Nine 1/2 Weeks"/"Nueve semanas y media" 1986), "Flashdance" narraba la historia de una joven que trabajaba duramente durante el día en una fábrica mientras que por la noche soñaba con convertirse en una bailarina de éxito.

Impulsada por una Jennifer Beals que acabaría encumbrada como una estrella mundial y de la mano de una banda sonora que causó furor ("Flashdance... What a Feeling" de Irene Cara se llevó el Óscar a la mejor canción original), la cinta reventó la taquilla, fue la tercera película con más ingresos en EE.UU. en 1983, a pesar de que las críticas de la prensa especializada fueron mediocres.

La nueva y televisiva mirada a "Flashdance" se basará en una joven negra cuya vida gira en torno a sus sueños de triunfar en el ballet y su realidad mucho más prosaica de trabajo en un club de striptease.

Tracy McMillan, que ha trabajado en series como "Good Girls Revolt", se encargará de escribir este proyecto para la pequeña pantalla sobre "Flashdance".

Angela Robinson dirigirá el episodio piloto de esta serie.