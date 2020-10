Salud.-La pandemia del COVID-19 impulsa la innovación en el cuidado de la diabetes

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La pandemia del COVID-19 ha impulsado la innovación en la prestación de atención médica y ha permitido realizar pruebas en el mundo real de los modelos de atención de la diabetes de formas sin precedentes, según un estudio publicado en el 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' de la Sociedad Endocrina norteamericana.



En el caso de la diabetes, que afecta a 500 millones de personas en todo el mundo, hace mucho que se necesita innovación. Actualmente, menos del 50 por ciento de las personas con diabetes alcanzan los objetivos glucémicos, que minimizan el riesgo de complicaciones.



La pandemia del COVID-19 ha creado una oportunidad para implementar y probar rápidamente modelos de atención de la diabetes que antes no eran posibles, según esta investigación. Estos modelos innovadores como la telesalud tienen el potencial de mejorar los resultados médicos y la experiencia del paciente más allá de la pandemia.



"Necesitamos cambiar la forma en que brindamos atención, considerando que los resultados de las personas con diabetes no han mejorado durante la última década", ha destacado el presidente del grupo de trabajo, Robert A. Gabbay, director científico y médico de la American Diabetes Association y exdirector médico del Joslin Diabetes Center.



"Dadas las pandemias duales de COVID-19 y diabetes, la adopción de estas innovaciones se ha acelerado con la esperanza de crear una 'nueva normalidad' y mejoras en la atención que brindamos a las personas con diabetes", añade.



En 2018, la Sociedad Endocrina convocó un grupo de trabajo para examinar y promover modelos innovadores de atención en la diabetes. En él, los miembros del grupo de trabajo revisan varios modelos de atención, incluida la telemedicina, las consultas electrónicas y el Proyecto Echo, un programa mundial de tutoría a distancia. También cubren la atención en equipo, la atención dirigida por farmacéuticos y la transición de la atención pediátrica a la de adultos.



"La pandemia de COVID-19 nos ha brindado una oportunidad inesperada de cambiar verdaderamente la forma en que la endocrinología y la atención de la diabetes se brindan en el futuro --apunta el miembro del grupo de trabajo Shivani Agarwal, del Albert Einstein College of Medicine--. Este manuscrito destaca los avances recientes y nos recuerda los desafíos pendientes que debemos abordar para mantener la innovación".



El grupo de trabajo analiza los desafíos para la adopción generalizada de estos nuevos modelos de atención, como la falta de cobertura de seguro, la integración de tecnología y la escasez de mano de obra, y brinda soluciones potenciales para fomentar la innovación y crear sostenibilidad.



"Adoptar nuevas formas de brindar atención será importante para atender a grandes poblaciones de personas con afecciones complejas como la diabetes --asegura Michelle Griffith, de la Universidad de Vanderbilt en Nashville--. Cuando usamos estos modelos innovadores de manera adecuada, a menudo podemos brindar la atención adecuada para una situación determinada de manera más eficiente ".