"Willow" volverá con Warwick Davis en una serie de Disney

En la imagen, el actor británico Warwick Davis. EFE/Mike Nelson/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 20 oct (EFE).- La entrañable fantasía ochentera de "Willow" (1988) regresará a la pantalla con una serie de Disney+ en la que Warwick Davis volverá como protagonista y que contará además con la dirección de Jon M. Chu.

Disney explicó hoy en un comunicado que Ron Howard, quien fue el cineasta detrás de la cinta original, figurará como productor ejecutivo de este proyecto para la pequeña pantalla.

George Lucas, el genio de "Star Wars", produjo y escribió (junto a Bob Dolman) esta película para Lucasfilm, compañía que ahora ya dentro de Disney impulsará esta serie sobre "Willow".

Con Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley y Jean Marsh al frente del elenco y con una brillante banda sonora de James Horner, "Willow" presentaba una imaginativa y divertida aventura de fantasía en torno a un humilde granjero y aspirante poco exitoso a hechicero (Davis), que debía proteger a una recién nacida de una malvada profecía.

"Muchísimos fans me han preguntado durante años si "Willow" volvería, y estoy entusiasmado de contarles que por supuesto que lo hará", dijo hoy Davis.

"Muchos me han contado que crecieron con 'Willow' y que la película influyó en su manera de cómo ven el heroísmo en nuestro mundo. Si 'Willow' puede representar el potencial heroico de todos nosotros, entonces es un personaje que estoy extremadamente honrado de retomar", añadió.

Jon M. Chu, que triunfó con "Crazy Rich Asians" (2018) y que el próximo año estrenará la adaptación de "In the Heights" de Lin-Manuel Miranda, dirigirá el episodio piloto de la serie.

"La historia (de 'Willow') de los héroes más valientes en los lugares más insospechados me permitió a mí, un niño estadounidense de origen asiático que creció en un restaurante chino buscando cómo ir a Hollywood, creer en el poder de nuestra propia determinación y, por supuesto, nuestra magia interna", detalló.

"Esta es una nueva excitante época para la narración de Lucasfilm", aseguró la presidenta de la compañía, Kathleen Kennedy.

"La visión de Jon Chu junto a los guiones de Jon Kasdan ('Solo: A Star Wars Story', 2018), y Wendy Mericle (de la serie 'Arrow') va a llevar a 'Willow' a nuevas y excitantes direcciones. Reunir a Ron Howard y Warwick Davis en el mundo de 'Willow' es algo que los dos querían hacer desde hace mucho tiempo y yo no podría estar más orgullosa del increíble equipo que hemos formado para llevar esta serie a Disney+", finalizó.