Enrique Iglesias, reconocido como Artista Latino Más grande De La Historia

04/08/2013 Enrique Iglesias, nuevo Rey del Pop Latino, está en su mejor momento tanto profesional como personal EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD SONY MUSIC



MADRID, 20 (CHANCE)



Enrique Iglesias será reconocido como "Top Latin Artist of All Time" en la 27 entrega de los Premios Billboard, según han anunciado Telemundo y Billboard. La ceremonia, que se celebrará en Florida, tendrá lugar mañana, 21 de octubre, y en ella el hijo de Julio Iglesias recibirá uno de los premios más importantes de su carrera, el de "Artista Latino Más Grande De La Historia".



Así, se reconoce la impresionante trayectoria de Enrique, que ha compuesto más de 40 éxitos, ha vendido 180 millones de discos y logrado 17.000 millones de reproducciones de sus vídeos, que se dice pronto. El hijo de Isabel Preysler ha actuado en todos los rincones del mundo para más de 10 millones de personas, alcanzando una venta de entradas de 1000 millones de dólares.



El cantante es el artista latino que más récords ha conseguido en la historia, por delante de nombres como el de su padre, Julio Iglesias, que a buen seguro, estará tan feliz como orgulloso del hito que ha alcanzado Enrique, al que no apoyó durante sus inicios en el mundo de la música.



El nuevo "rey del pop latino" - como ya se llama al marido de Anna Kournikova - tuvo que aplazar a causa de la pandemia del Covid su esperada gira al lado de Ricky Martin, pero ya se ha desvelado que finalmente arrancará en septiembre de 2021 y a lo largo de 25 conciertos recorrerán Estados Unidos y Canadá.



Una gran noticia para Enrique, que, en su mejor momento personal además de profesional, durante los últimos meses ha podido disfrutar de sus tres hijos, Lucy, Nicholas y Mary, y que mañana se convertirá, oficialmente, en el "Artista Latino Más Grande De La Historia".