Bolsonaro dice que espera asistir a la investidura de Trump Por Jordi MIRO =(Fotos)= Brasilia, 20 Oct 2020 (AFP) - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo este martes que espera asistir a la toma de posesión de Donald Trump como presidente "reelecto" de Estados Unidos, en una nueva muestra de apoyo a su aliado republicano a dos semanas de las presidenciales.Ambos gobiernos firmaron varios protocolos para reforzar su relación comercial y Washington prometió créditos por 1.000 millones de dólares para el sector de las telecomunicaciones y el 5G, con la esperanza de que Brasil prohíba a la china Huawei. "Si Dios quiere, espero comparecer a la investidura del presidente de Estados Unidos [que será] reelegido a la brevedad. No preciso esconder [mi preferencia], es algo que me sale del corazón y que expreso en este momento por el respeto que tengo por el pueblo estadounidense, y por el trabajo y consideración de Trump hacia nosotros", declaró el mandatario en Brasilia.El llamado 'Trump tropical', que convirtió su alineamiento con Washington en pilar de su diplomacia, hizo estas declaraciones durante la visita a Brasilia del consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Robert O'Brien, quien afirmó que Estados Unidos y Brasil "están más unidos que nunca".El mandatario ultraderechista brasileño, que desde que llegó al poder no ha escondido su apoyo a candidatos conservadores en las elecciones de Argentina o Bolivia, intentó durante meses mostrar cierta equidistancia ante las cruciales elecciones estadounidenses.Pero hace tres semanas tuvo un encontronazo con el aspirante demócrata a la Casa Blanca y favorito en los sondeos, Joe Biden, quien amenazó en el primer debate de campaña con consecuencias económicas a Brasil si continúa deforestando.En esa ocasión, Bolsonaro advirtió que esa declaración "desastrosa y gratuita" de Biden ponía en riesgo la "convivencia cordial" entre las dos mayores economías del continente.Dos días después, cuando se hicieron públicos los diagnósticos de coronavirus de Trump y su esposa Melania, el mandatario brasileño les deseó una rápida recuperación de cara a la "campaña por la reelección"."Ustedes vencerán y serán más fuertes, por el bien de Estados Unidos y del mundo", afirmó. - El 5G en la mira - La visita de O'Brien se enmarca en los esfuerzos del gobierno de Trump por frenar el avance de la influencia china en la región, en especial, por la espinosa cuestión del 5G (tecnología capaz de proveer internet móvil de muy alta velocidad), el último capítulo de la tensión entre China y Estados Unidos, primer y segundo socio comercial de Brasil respectivamente.Brasil prevé licitar esa tecnología en el primer semestre de 2021. La opción estará entre la china Huawei, a la que Trump acusa de servir al espionaje de Pekín, y sus rivales, entre ellas las europeas Ericsson y Nokia, apoyadas por el mandatario estadounidense.Este martes, ambas delegaciones firmaron en Brasilia un memorando para que el Export-Import Bank (Exim Bank), un banco estatal de fomento norteamericano, financie créditos por 5.600 millones de reales (unos USD 1.000 millones de dólares al tipo de cambio actual) para la importación de bienes y servicios estadounidenses.Tras la firma, O'Brien dijo que esos créditos irán destinados a importaciones "especialmente en el área de las telecomunicaciones y la importante red moderna de telecomunicaciones 5G".Suecia se convirtió este martes en el segundo país europeo, después del Reino Unido, en prohibir a Huawei en su futura red 5G, siguiendo la senda de Estados Unidos.El lunes, inicio de la visita del consejero de Seguridad Nacional estadounidense, ambos gobiernos firmaron tres protocolos (sobre facilitación del comercio, prácticas regulatorias y medidas contra la corrupción) que quedaron incorporados a un acuerdo bilateral de profundización de relaciones comerciales en vigor desde el año pasado.Analistas señalaron que Brasil quiso que el protocolo fuese firmado antes de las elecciones estadounidenses, que generan incertidumbre sobre el futuro de las relaciones bilaterales en caso de que gane Biden. jm-jhb/mel/mls -------------------------------------------------------------