Australia.- Australia abre una "burbuja de viaje" con Nueva Zelanda y no exigirá pasar cuarentena

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El primer vuelo de la "burbuja de viaje" establecida entre Australia y Nueva Zelanda ha llegado este viernes a Sydney con 200 pasajeros a los que no se les exigirá pasar el período de cuarentena de 14 días tras entrar al país.



Por primera vez desde que se declarara la pandemia, en Australia no se exigirá a los viajeros internacionales someterse a una cuarentena de 14 días, aunque esta "zona de viaje seguro" es de un solo sentido, ya que sólo los viajeros procedentes de Nueva Zelanda podrán entrar a Australia y no viceversa.



En concreto, podrán volar a los Estados de Nueva Gales del Sur y al Territorio Norte, aunque se prevé que más adelante se incluyan más estados en la lista de territorios permitidos para la entrada internacional sin cuarentena.



Un vuelo "libre de cuarentena", como las autoridades han denominado a estos pasajes, "sólo transporta pasajeros que han declarado que han estado en Nueva Zelanda durante 14 días o más y no han estado en un punto caliente de COVID-19 en Nueva Zelanda en los últimos 14 días antes del viaje", según explica el ministerio del Interior en un comunicado.



Dos vuelos más "libres de cuarentena" llegarán desde Auckland a Sydney a lo largo del día. Esta primera fase se irá ampliando, según el Gobierno australiano, mientras que, por su parte, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha explicado que "aún es muy pronto" para dejar entrar a los australianos, según informa la cadena de televisión australiana ABC.