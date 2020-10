Irene Rosales desvela el problema de salud de su hija Ana

12/08/2020 Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 15 (CHANCE)



Irene Rosales compartía hace un par de días, en sus redes sociales, su preocupación por una de sus hijas. Y es que Ana, de cinco años, se quejaba de un intenso dolor en los pies que le provocaba un llanto inconsolable pr las noches. La mujer de Kiko Rivera lanzaba un grito desesperado pidiendo ayuda a sus seguidores, por si a alguno le ocurriese lo mismo y le pudiesen aconsejar. Y parece que funcionó porque hoy, mucho más tranquila, la sevillana nos habla de lo que le ocurre a su hija mayor.



La nuera de Isabel Pantoja, mucho más tranquila, nos ha explicado que Ana "tiene dolor en las piernas pero por lo visto es del crecimiento, le da por etapas y le ha dado el dolor. Lo puse por si había alguna mami más y me podía ayudar y me ayudaron mucho. Eso es lo bueno de las redes sociales. Obviamente también he preguntado al pediatra y demás, genial. Tiene dolores de que está creciendo, hay a niños que les duelen las piernas y los pies".



Visiblemente aliviada, Irene asegura que "no es la gota, como me ha dicho mucha gente. Es muy pequeñita, y en mujer es muy raro".