4-3. Altuve y Springer inyectan vida a los Astros, que vencen a los Rays

El jugador de los Astros de Houston José Altuve (i) reacciona ante su rival de los Rays de Tampa Bay Willy Adames (d) durante un partido de la serie de liga de la Liga Americana, disputado en Petco Park de San Diego, California (EE.UU.), este 14 de octubre de 2020. EFE/John G. Mabanglo

San Diego (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El segunda base venezolano José Altuve y el guardabosques George Springer pegaron sendos cuadrangulares, el abridor Zack Greinke lanzó seis episodios y los Astros de Houston vencieron 4-3 a los Rays de Tampa Bay y logran un respiro en la serie de liga de la Liga Americana.

Con su victoria, los Astros evitaron "barrida" y pusieron números de 1-3 en la serie por el título de la Liga Americana que se juega al mejor de siete.

Los Astros finalmente pusieron en marcha su ofensiva después de ser empujados al borde de una barrida. Buscando su tercer banderín en cuatro temporadas, van por 3-1 al llegar al quinto juego el jueves por la tarde.

Los Rays quedan a una victoria de ir a la Serie Mundial por segunda vez en la historia de la franquicia.

Luego de dos días consecutivos con sendos errores, que costaron dos derrotas a los Astros, Altuve (3) pegó jonrón en el primer episodio y dirigió el ataque de la novena tejana.

Altve mandó la pelota al otro lado de la barda con batazo de 400 pies entre los jardines derecho y central, solitario, luego de que el abridor de los Rays, Tyler Glasnow, consiguiera los dos primeros outs de la entrada.

El venezolano, que dio movilidad a la pizarra, pegó dos veces en cuatro ocasiones que viajó a la caja de bateo, remolcó dos de las cuatro carreras de los Astros y llegó una vez a la timbradora.

Su ofensiva ayudó a compensar sus tres errores que ayudaron a los Rays a ganar los Juegos 2 y 3 para avanzar a la cúspide de su primera Serie Mundial desde 2008.

Altuve conectó cuadrangular por segundo juego consecutivo y tercera vez en esta serie, todo en la primera entrada. Él y Springer tienen la mayor cantidad de jonrones en la historia de la postemporada de los Astros, 18.

Altuve pegó a lanzamiento de 1-0 de Glasnow a la izquierda justo después de que los Rays hicieran un doble play 3-6-3.

Springer (1) también hizo sonar el tolete con vuelacercas en el quinto episodio contra Glasnow, llevando a un hombre en circulación.

Sobre la lomita el triunfo se lo acreditó Greinke (1-0) en seis episodios, al permitir cinco imparables, jonrón y dos carreras, dio una base y retiró a siete por la vía del ponche.

Greinke, molesto por un dolor en el brazo en la Serie Divisional contra los Atléticos Oakland, cometió sólo un error cuando permitió jonrón de dos carreras al toletero novato cubano Randy Arozarena, que empató el juego 2-2 en el cuarto.

Greinke limitó a los Rays a dos carreras y cinco hits en seis entradas para su primera victoria en postemporada desde 2015.

Los Rays nuevamente contaron con el protagonismo de Arozarena (2), que botó la pelota del campo en el cuarto episodio, luego de cazar los lanzamientos de Greinke, con un compañero en los senderos y un out en la entrada.

Arozarena, que se convirtió en pieza clave en el ataque de los Rays en la postemporada, pegó una vez en cuatro enfrentamientos con el lanzador, remolcó dos anotaciones de las tres que sumaron los Rays, y anotó una.

El cubano conectó hacia el balcón inferior del almacén de ladrillos de Western Metal Supply Co. en la esquina del jardín izquierdo con un out en el cuarto para empatar el juego a 2-2.

Fue el quinto jonrón de la postemporada para Arozarena, quien conectó cuadrangular en cada uno de los primeros tres juegos contra los Yanquis de Nueva York y luego conectó en el primer partido de la serie por la Liga Americana.

La derrota la cargó Glasnow (0-1) en seis episodios, al ser castigado con ocho imparables, dos jonrones y cuatro carreras, regaló dos pasaportes y retiró a cinco por la vía del ponche.