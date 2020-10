Excluyen a agencias de prensa y de cooperación de polémica Ley en Nicaragua

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el sandinista Wálmaro Gutiérrez. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 12 oct (EFE).- Una comisión legislativa de Nicaragua propuso este lunes excluir a las misiones diplomáticas acreditadas en el país, a las agencias de cooperación, así como a la prensa internacional y a sus corresponsales, de la polémica iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros.

La Comisión de Asuntos Económicos, que estuvo a cargo de consultar ese proyecto promovido por los gobernantes sandinistas, modificó parte del texto original y propuso una lista de personas naturales y/o jurídicas que estarían exentas del ámbito de aplicación de esa Ley, según el borrador de la iniciativa.

La modificación se hizo después de fuertes críticas a lo interno y de una resolución aprobada la semana pasada por el Parlamento Europeo (PE) en la que pide a la Unión Europea (UE) que acuerden nuevas sanciones al Gobierno del presidente Daniel Ortega si aprueba las nuevas leyes que prepara sobre agentes extranjeros y ciberdelitos.

LISTA DE EXCLUIDOS

En el nuevo texto, los legisladores excluyeron de clasificar como "agentes extranjeros" a los residentes pensionados y rentistas, y a las personas que reciben remesas familiares.

También a las empresas productivas y comerciales extranjeras con filiales o sucursales en Nicaragua; las fábricas, industrias y cadenas de supermercados con inversión extranjera, sus trabajadores y prestadores de servicios; y a las personas que establezcan relaciones comerciales bajo las condiciones de acuerdos, tratados o convenios comerciales.

Además, a los organismos intergubernamentales de carácter humanitario, así como las misiones diplomáticas, organismos internacionales, agencias de cooperación internacional y el personal de estas entidades debidamente acreditados en Nicaragua.

Asimismo, excluyen a los medios de comunicación social internacionales y a sus corresponsales, y a las personas jurídicas de carácter religioso que estén debidamente inscritas ante el Ministerio de Gobernación.

"NO ES UNA LEY PENAL"

En el documento, los legisladores explicaron que esa nueva ley no afectará los acuerdos o tratados comerciales, tampoco las inversiones extranjeras, ni a las personas naturales o jurídicas vinculadas o que desempeñen actividades estrictamente económicas o comerciales o relativas a inversiones extranjeras.

"En caso que las personas exceptuadas por la presente Ley lleguen a realizar actividades que deriven de injerencia de personas naturales o jurídicas, Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, se aplicará las disposiciones correspondientes", señala parte del texto.

El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el sandinista Wálmaro Gutiérrez, dijo a medios oficiales que dictaminaron a favor de esa iniciativa y está lista para ser discutida en el pleno, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

El legislador aseguró que esa normativa "no es una ley penal, no está creando tipos delictivos", sino que establece la figura de agente extranjero para que de manera lícita se inscriba como tal y reporte sus actividades y la ejecución de los recursos de manera periódica ante el organismo regulador que creará el Ministerio de Gobernación.

Esa iniciativa tiene "como objeto establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo, utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua, atentando contra independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país", según el texto.