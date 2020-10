LeBron James disfruta un título diferente: "Es uno de mis mayores logros"

Tras levantar por cuarta ocasión el título y el premio MVP de las Finales, LeBron James dijo el domingo que este campeonato siempre será especial por las condiciones únicas en que lo conquistaron sus Lakers en la sede "burbuja" de Disney World.

"No puedo sentarme aquí y decir que uno es más desafiante que el otro o que uno es más difícil que el otro", dijo James sobre sus títulos, logrados con tres equipos diferentes: Miami Heat (2012 y 2013), Cleveland Cavaliers (2016) y Los Angeles Lakers (2020).

"Solo puedo decir que nunca he ganado con esta atmósfera. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Nunca hemos sido parte de esto", señaló.

Los Lakers y los otros finalistas, los Miami Heat, tuvieron que pasar tres meses bajo condiciones de aislamiento en el complejo deportivo de Disney World (Orlando), donde la NBA organizó sus playoffs a resguardo de la pandemia de coronavirus.

El aislamiento "juega con tu mente", describe. "Juega con tu cuerpo. Estás alejado de algunas de las cosas a las que estás tan acostumbrado y que te hacen el profesional que eres".

"Así que esto está ahí arriba como uno de los mayores logros que he tenido", dijo James para describir dónde coloca su primer anillo con los Lakers.

"Escuché murmullos de gente que no está en la burbuja: 'Oh, no tienen que viajar' y otras cosas. Gente dudando de lo que pasa aquí", recordó James, quien el domingo logró 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en la victoria 106-93 que cerró las Finales ante los Heat por un global de 4-2.

James hizo un reconocimiento a la NBA, por la organización en Disney World - donde no hubo ningún positivo en las pruebas de covid-19 entre los jugadores - y por facilitar los esfuerzos de los equipos para alzar la voz sobre temas de justicia social y racial.

"Creo que sobre las conversaciones sobre la injusticia social, la supresión del voto, la brutalidad policial, todos podemos decir que tener esta plataforma, que nuestros jugadores fueran capaces de unirse así, es algo que se echará de menos", sostuvo.

