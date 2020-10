Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Oviedo frena al Sporting y el Mallorca coge ritmo arriba

11/10/2020 El Oviedo frena al Sporting DEPORTES LALIGA



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Real Oviedo se quedó (1-0) el derbi asturiano este domingo ante el Sporting de Gijón en la jornada cinco de LaLiga SmartBank, cediendo los rojiblancos el liderato en favor del Espanyol, mientras que el Mallorca encadenó su tercera victoria seguida al superar (0-1) al Lugo.



Los de Ziganda celebraron su primera victoria de la temporada justo en el derbi en el Carlos Tartiere. A pesar de la ausencia de público, el buen sabor del derbi fue para los locales, que se llevaron los tres puntos con un gol de penalti de Sergio Tejera, cometido por Javi Fuego. El Sporting no tuvo reacción, más allá del intento de asedio final, cuando el Oviedo pedía la hora.



Además, en pelea dentro del 'Top 6', Fuenlabrada y Ponferradina cedieron ante dos recién ascendidos que miran a esa zona noble en las primeras jornadas. El conjunto madrileño, que jugó con uno más desde el minuto 33 por la roja a Víctor, se vio sorprendido por el Castellón (1-1), empate que firmó Adrián Lapeña en el minuto 55.



El Fuenlabrada se queda tercero con 11 puntos, a dos del líder. Mientras, la Ponfe (9) cedió después de tres victorias seguidas al caer (0-2) ante el Cartagena. José Ángel y Elady marcaron a la hora del partido, y en tres minutos, los dos golazos visitantes. Sí cumplió el Mallorca para ponerse cuarto, con 10 puntos.



El cuadro balear mostró una seria versión que no dio opción al Lugo (0-1), que terminó el partido con nueve jugadores. Salva Sevilla hizo el tanto de la victoria de penalti en la segunda parte, con la cual encadena tres triunfos seguidos el Mallorca. Los gallegos se quedan en zona de descenso con tres puntos.



Por otro lado, el Real Zaragoza reaccionó con su primer triunfo del curso al ganar (0-1) a un Albacete penúltimo en la tabla pero que esta vez mereció más. El conjunto maño se quedó el triunfo en el minuto 88 gracias al gol de Juanjo Narváez.



Otro teórico aspirante al ascenso como el Girona también logró su primer triunfo, a costa del Leganés en Butarque (0-1). Mamadou Sylla hizo el único tanto al sur de Madrid, donde el cuadro catalán acertó en sus minutos buenos y la reacción local en el segundo tiempo no pudo cambiar el marcador.



--RESULTADOS JORNADA 5.



- Sábado 10.



CE Sabadell-CD Mirandés 0-2.



RCD Espanyol-AD Alcorcón 1-0.



UD Logroñés-UD Almería 1-0.



CD Tenerife-Rayo Vallecano 1-0.



- Domingo 11.



CF Fuenlabrada-CD Castellón 1-1.



CD Lugo-RCD Mallorca 0-1.



CD Leganés-Girona FC 0-1.



Málaga CF-UD Las Palmas 0-0.



Real Zaragoza-Albacete BP 1-0.



SD Ponferradina-FC Cartagena 0-2.



Real Oviedo-Real Sporting 1-0.