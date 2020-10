Racing Point confirma que Lance Stroll no rodará en el entrenamiento libre

EFE/EPA/Matthias Schrader / Pool

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- Racing Point, el equipo del mexicano Sergio Pérez, acaba de confirmar que su compañero, el canadiense Lance Stroll, no participará en el entrenamiento libre para el Gran Premio de Eifel, undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en estos momentos en el circuito del Nürburgring (Alemania).

La escudería informó, sin precisar más, de que el canadiense no está apto para participar en el que iba a ser el tercer y último entrenamiento libre -que, tras la cancelación de los dos del viernes se convirtió en el primero y único- y que más adelante anunciará cuál es la situación con miras a la calificación.

A diferencia del viernes, este sábado no hace mal tiempo en el histórico circuito alemán, donde los monoplazas ruedan sin mayores incidencias, salvo la de Stroll.