Alejandra Rubio sorprende con un inesperado y alucinante cambio de look

10/10/2020



MADRID, 10 (CHANCE)



Alejandra Rubio se ha convertido en la nueva generación de las Campos y es que la hija de Terelu Campos, que tanto juraba y perjuraba que no quería dedicarse a lo mismo que su madre y su abuela, es colaboradora de televisión en varios programas y lo cierto es que no lo hace para nada mal. Aunque todavía peca por su inocencia, se vuelca en sus intervenciones para dar lo mejor de sí.



Si bien, la conocimos con el pelo rubio y a medida que fueron pasando los años, la nieta de María Teresa Campos empezó a lucir un look cada vez más básico, ya que le encanta el negro y todas las prendas de ropa que lucía, eran de ese color. Ahora, como bien contó ella en sus redes sociales, quiere volver poco a poco a ese color de pelo que tanto detestaba hace años y para eso, está llevando a cabo una transformación lenta.



Este viernes nos sorprendía a todos por sus redes sociales con un cambio de look con el que nos ha dejado a todos con la boca abierta. La hija de Terelu Campos se ha teñido su melena y ahora es pelirroja, no sabemos si es que ahora quiere este tinte o que quizás, sea el primer paso para acabar de la misma forma que antes.



Sea lo que sea, y se ponga lo que se ponga, Alejandra Rubio derrocha estilo y elegancia por donde va. Y es que no hay mejor que tener una personalidad arrolladora para salir a la calle con seguridad, algo que se refleja no solamente en la forma de ser, sino también con la vestimenta que elijas.