Etiopía.- La región de Tigray advierte de que "tomarán medidas" si el Gobierno de Etiopía corta el reparto de ingresos

El vicepresidente de la región etíope de Tigray, Abraham Tekeste, ha advertido este viernes de que las autoridades "tomarán medidas" contra la decisión de la cámara alta del Parlamento de cortar el reparto de los ingresos al gobierno regional.



"El estado de Tigray tomará medidas contra esta prohibición presupuestaria", ha señalado, en unas declaraciones recogidas por la cadena de televisión Tigray TV, en medio de las crecientes tensiones entre el Gobierno central de Abiy Ahmed y el Frente para la Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que gobierna en la región.



Abraham ha dicho que la decisión del organismo legislativo es "peligrosa" y ha agregado que "el régimen está empujando a la región de Tigray lejos de la federación, lo que es totalmente inaceptable".



Así, ha detallado que las autoridades regionales recaudaron el año pasado 7.000 millones de birr (cerca de 160 millones de euros) y planeaban recaudar 8.000 millones de birr (unos 183 millones de euros) este año. La recaudación de las regiones es posteriormente redistribuida según una fórmula pactada.



"La implicación de la decisión (de la cámara alta del Parlamento) es que sacan a Tigray de esta fórmula y no vamos a quedar de brazos cruzados mientras recaudan fondos de Tigray y Tigray no obtiene su parte", ha argumentado.



Por ello, el vicepresidente de la región ha pedido al Gobierno central que actúe con responsabilidad y mantenga en pie el acuerdo fiscal, antes de agregar que lo contrario dejará a la población sin educación sanidad y agua, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.



La cámara alta del Parlamento de Etiopía aprobó el martes una resolución ordenando al Gobierno cortar sus lazos con las autoridades regionales de Tigray tras la polémica surgida por el aplazamiento de las elecciones por la pandemia de coronavirus y la decisión de la región de seguir adelante con el proceso.



La decisión, que llegó después de que el Parlamento declarara nulas las elecciones celebradas en septiembre en Tigray, contempla que el Ejecutivo central no tendrá ningún tipo de relación con el consejo regional y los órganos ejecutivos surgidos de las urnas.



Asimismo, tuvo lugar después de que el TPLF reclamara el lunes a todos los representantes regionales que abandonaran las instituciones del país argumentando que el primer ministro se encuentra ilegalmente en el cargo tras el fin de su mandato.



Abiy, que accedió al cargo en 2018, debía abandonarlo este lunes, fecha en la que expiraba, si bien el aplazamiento de las elecciones legislativas a causa de la pandemia de coronavirus ha provocado una extensión automática de los mandatos que ha sido rechazada con firmeza desde el TPLF.



El TPLF ha protagonizado durante los últimos meses un distanciamiento con el Gobierno central de Abiy, cuyo punto álgido fue la celebración de elecciones regionales en septiembre a pesar de las advertencias de Adís Abeba, después de que los comicios fueran aplazados a nivel nacional a causa de la pandemia.



La comisión electoral de Etiopía anunció el 31 de marzo que las elecciones generales, previstas para agosto, serían aplazadas, argumentando que las restricciones impuestas imposibilitan sus trabajos para preparar la votación, pese a lo cual el TPLF siguió adelante con la organización de los comicios, en los que se impuso con más del 98 por ciento de los votos.



Las elecciones en Tigray fueron la puntilla final en la relación que Abiy ha mantenido con el TPLF desde su llegada al poder. El primer ministro es el primer oromo en ocupar el cargo en un país donde el TPLF había dominado desde 1991 como principal fuerza dentro del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una alianza de partidos sustentados en las etnias.