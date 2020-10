24/07/2020 Alejandra Rubio pone en un aprieto a Belén Esteban al negar que hablasen de la entrevista de Teresa Campos. MADRID, 9 (CHANCE) Alejandra Rubio se ha desmarcado nuevamente de la polémica que rodea a su familia y, muy seria, asegura que no tiene nada que ver en las duras críticas que Jorge Javier Vázquez ha dedicado en los últimos días tanto a su abuela, Teresa Campos, como a su madre, Terelu, y a su tía, Carmen Borrego. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La colaboradora de "Viva la vida", cansada del tema, responde un hastiado "ya he aclarado lo que tenía que aclarar con este tema y ya está" cuando le preguntamos cómo se ha tomado las palabras de Jorge Javier dirigidas a ella y opinando que todavía es demasiado joven para usar el doble lenguaje.



Es al preguntarle por cómo se encuentra Terelu, que siempre ha tenido una gran amistad con el presentador de "Sálvame", cuando su hija se desmarca confesando que "no me quiero meter en nada. De verdad que yo no tengo nada que ver".



Sorprendentemente, Alejandra afirma que "no he hablado" con María Teresa Campos después de su comentadísima entrevista en "Sábado Deluxe" y, tajante, desmiente a Belén Esteban y a los que aseguran que por detrás de las cámaras comentó que su abuela no había estado bien con Jorge Javier: "Yo no he hablado nada, eso qué es. Yo no he hablado con nadie. Yo estuve en "Viva la vida" el sábado y la entrevista fue el sábado por la noche, no he hablado con nadie. Al final esto es así".



Sincera, la hija de Terelu cree que todo esto "no" perjudicará profesionalmente a su abuela, pero sin embargo, prefiere no defender a su tía Carmen de quienes la acusan de propiciar el ocaso mediático de Teresa Campos: "Sinceramente estoy viendo poco, lo veo cuando tengo un rato libre pero tengo muchas cosas que hacer ahora y no me da tiempo, tampoco me estoy enterando mucho".







