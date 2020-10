Una mosca, la invitada no deseada del debate Pence-Harris que se hizo viral

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, durante el debate vicepresidencial. EFE/EPA/Justin Sullivan

Washington, 7 oct (EFE).- Un mosca que se posó sobre la cabeza del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, se convirtió la noche del miércoles en la invitada no deseada del debate entre el republicano y la candidata demócrata a vicepresidenta, Kamala Harris, y en tendencia en las redes sociales.

Apenas dos minutos y tres segundos, según contabilizó el diario The New York Times, bastaron para que la imagen de la mosca sobre el cabello blanco de Pence desatara una avalancha de comentarios y memes en Twitter.

Fotografías desde todos los ángulos del insecto se difundieron en la popular red social y hasta el aspirante demócrata a la Casa Blanca, el exvicepresidente Joe Biden, se sumó a la ola, al publicar una imagen suya con un matamoscas en la mano.

"Contribuye con $5 para ayudar a que esta campaña vuele", escribió el demócrata, cuyo equipo aprovechó el momento para publicar un tuit con la imagen de un matamoscas y la leyenda: "Ahuyenta moscas y mentiras".

El ingenio de los seguidores del cara a cara electoral no se quedó atrás y uno de los usuarios de Twitter publicó, en inglés y en español: "¡¡¡Y la ganadora del debate vicepresidencial es... LA MOSCA!!!".

Mientras, otro recreó una conversación sobre la aparición del inesperado personaje: "Mijo, creo que Pinche Pence tiene una mosca en su cabeza..- Mi papá viendo el debate mientras hablaba por teléfono conmigo".

Otro de los usuarios, que colgó una foto de una mosca con figura humana, afirmó: "CNN está entrevistando a la mosca ahora mismo. Chris Cuomo (uno de los presentadores de esa cadena): ¿Por qué eligió aterrizar sobre el vicepresidente Pence? La mosca: 'Parecía un buen hombre".

El debate de este miércoles tuvo lugar en un auditorio de la Universidad de Utah y estuvo moderado por Susan Page, periodista de diario USA Today.

La discusión transcurrió en medio de medidas extraordinarias de seguridad frente a la COVID-19 debido al reciente positivo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pence y Harris permanecieron sentados a una distancia de 3,7 metros, no se dieron la mano al inicio del debate y se instalaron varias barreras de plexiglás entre ambos, y entre ellos y la moderadora, que se convirtieron en uno de los puntos más comentados en las horas previas al encuentro.