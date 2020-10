EEUU.- El Departamento de Justicia permitirá hacer públicos los casos de fraude electoral antes de los comicios

31/08/2020 Un hombre deposita su voto postal en las elecciones de Estados Unidos POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SUE DORFMAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia estadounidense permitirá que los fiscales hagan anuncios públicos y realicen investigaciones en abierto relativas a casos de fraude electoral en los días previos a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, rompiendo así la tradición de no hacer nada que pueda tener un impacto en el resultado de las urnas.



En realidad, según informa la agencia Bloomberg, la excepción se aprobó durante el verano pero fue anunciada la semana pasada en un correo electrónico remitido a los fiscales de todo el país.



Según explica el portavoz de Justicia, Matt Lloyd, el correo "forma parte simplemente del proceso en curso para ofrecer directrices rutinarias respecto a los asuntos relativos con los comicios". Además, ha puntualizado que "ningún cargo político tuvo ningún papel a la hora de dirigir, preparar o enviar este correo electrónico".



En todo caso, la excepción se centra en circunstancias especiales cuando el personal federal, como los carteros o el personal militar, transportan los votos, según ha aclarado el Departamento de Justicia.



"En esa circunstancia, la corrupción por parte del personal federal ya es una interferencia en el proceso de elección estatal y local y necesariamente exige un remedio federal público porque ocurre fuera de buena parte de la jurisdicción estatal y federal", ha puntualizado en un comunicado.



Tradicionalmente, los fiscales del Departamento de Justicia no anunciaban cargos o emprendían investigaciones de forma pública que pudieran verse como beneficiosas para un candidato en concreto o afectar a la votación 60 antes de la celebración de la misma.



El hecho de que se haya producido este cambio viene precedido de las constantes críticas realizadas por el presidente, Donald Trump, y su entorno al voto postal y sus advertencias de que podría haber fraude en estas elecciones. Además, el mandatario ha dejado entrever que podría no reconocer el resultado o a contestarlo en los tribunales llegado el caso.



Por lo pronto, algunos fiscales ya han hecho públicos casos relativos a las papeletas de voto. Así, la oficina del fiscal del distrito de Nueva Jersey anunció el miércoles que un trabajador del Servicio Postal ha sido detenido por haberse deshecho de correo, incluidos 99 votos que los electores habían enviado.



Además, los fiscales federales de un condado de Pensilvania anunciaron en septiembre que estaban investigando "potenciales cuestiones" relativas a un puñado de votos postales que habían sido tirados a la basura, incluidos varios apoyando a Trump. Posteriormente, las autoridades aclararon que los votos habían sido descartados por error.