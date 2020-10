El partido neonazi griego Amanecer Dorado es declarado "organización criminal" en un juicio histórico

Añade reacción del primer ministro, presidenta de la República ///Atenas, 7 Oct 2020 (AFP) - El partido neonazi Amanecer Dorado fue declarado este miércoles como una "organización criminal", y sus líderes pueden ser condenados a duras penas en uno de los juicios más importantes en la historia política de Grecia.La sentencia provocó aplausos en la sala de la audiencia y una explosión de júbilo entre las 15.000 personas que se congregaron ante el palacio de justicia, aunque también hubo altercados entre los manifestantes y la policía.La jueza Maria Lepenioti, que presidió el proceso, que duró más de cinco años, declaró que el fundador y líder de Amanecer Dorado, Nikos Michaloliakos, y otros miembros destacados de la formación eran culpables de "dirigir una organización criminal".Entre los condenados, unos 45 en total, figuran el eurodiputado independiente Yiannis Lagos, que abandonó el partido el año pasado, el exportavoz Ilias Kassidiaris y una docena de miembros dirigentes de la formación, que fueron elegidos en el Parlamento en 2012 durante el auge de Amanecer Dorado.Ninguno de estos miembros estaba presente en la corte. El tribunal no anunció las penas, pero Michaloliakos y otros condenados se exponen a entre 5 y 15 años de cárcel.Desde la mañana, miles de personas, convocadas por el movimiento antifascista, los sindicatos y los partidos de izquierda se concentraron ante el tribunal, en el centro de Atenas. Tras la lectura del fallo, en medio del júbilo, manifestantes lanzaron cócteles Molotov, y las fuerzas de seguridad respondieron con gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y caños de agua, durante una veintena de minutos, hasta dispersar a la multitud, según una periodista de la AFP. - "¡Pavlos, lo conseguiste!" - La corte también declaró a Yorgos Roupakias, miembro de Amanecer Dorado, culpable del asesinato de un rapero antifascista en 2013.El activista de izquierdas Pavlos Fyssas fue asesinado con arma blanca el 18 de septiembre de 2013, a la edad de 34 años, delante de una cafetería de su barrio de Keratsini, un suburbio del oeste de Atenas. Su asesino, que reconoció haberlo matado, puede ser condenado a cadena perpetua."¡Pavlos, lo conseguiste!", gritó la madre del rapero, Magda Fyssas, a la salida del tribunal. "Es una decisión positiva", añadió el padre, que espera sin embargo "ver ahora" qué penas se decidirán. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se congratuló por la decisión. "Hoy ganó la democracia", declaró.Mitsotakis consideró que este fallo ponía fin a una época "traumática" de la vida pública griega.La presidenta de la República, Katerina Sakellaropoulou, también se felicitó por un fallo "histórico" que "confirma que la democracia y sus instituciones ganarán siempre" cuando "intentan tambalearlas".Además del asesinato de Fyssas, el tribunal también abordó dos "intentos de homicidio" en los que están implicados varios miembros de Amanecer Dorado: uno contra pescadores egipcios el 12 de junio de 2012 y el otro contra integrantes del sindicato comunista PAME el 12 de septiembre de 2013.En total, se juzgaron a 68 personas, de las cuales una veintena son exdiputados y directivos del partido, incluido Michaloliakos. - Una decisión "histórica" - A la salida del tribunal, los abogados de las partes civiles saludaron una "decisión histórica". "Amanecer Dorado es una organización criminal nazi", dijo Thanassi Kampayannis, abogado del sindicato PAME."Se ha hecho justicia: Amanecer Dorado es una organización criminal", abundó Kostas Papadakis, el abogado de los pescadores egipcios.Amanecer Dorado es una pequeña formación existente desde los años 90. Fue creada por Nikos Michaloliakos, de 62 años, un negacionista y admirador del nacionalsocialismo.La debacle sociopolítica consecutiva a la crisis financiera de 2010 benefició a Amanecer Dorado, cuyos representantes entraron en el Parlamento griego por primera vez en 2012.En aquel entonces grupos de hombres vestidos de negro recorrían las calles de Atenas, propinando palizas a sus opositores. Les daban patadas y les pegaban con barras de hierro mientras cantaban "Sangre, honor, Amanecer Dorado".Este juicio, calificado de "histórico", condujo progresivamente al declive de la formación cuya directiva reniega actualmente de la ideología nazi. En las últimas elecciones legislativas de julio de 2019 Amanecer Dorado no obtuvo ningún diputado. Chryssa Papadopoulou, abogada de la familia de Pavlos Fyssas, afirmó antes del fallo del tribunal que el veredicto iba a ser "un paso clave para la justicia y para el movimiento antifascista" en Grecia y en Europa."El impacto del veredicto de este juicio emblemático" traspasará "ampliamente las fronteras de Grecia" y deberá significar que "los crímenes de odio ya no se tolerarán más", abundó Niels Muiznieks, director para Europa de Amnistía Internacional.str-hec/chv/erl-es/es/jz -------------------------------------------------------------