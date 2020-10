Herido grave un joven en un ataque frente a la sinagoga de Hamburgo

Un joven estudiante judío resultó herido grave este domingo al ser atacado por un hombre frente a la sinagoga Hohe Heide de Hamburgo (noroeste de Alemania), en un incidente que la Policía investiga si tiene alguna motivación ultraderechista. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN *** Local Caption *** 54356528

Berlín, 4 oct (EFE).- Un joven estudiante judío resultó herido grave este domingo al ser atacado por un hombre frente a la sinagoga Hohe Heide de Hamburgo (noroeste de Alemania), en un incidente que la Policía investiga si tiene alguna motivación ultraderechista.

Según informaron al diario "Zeit" fuentes policiales, el agresor, de 29 años, atacó con un objeto contundente al joven, de 26 años, y le golpeó en la cabeza.

El periódico "Süddeutsche Zeitung" asegura que empleó una "pala", un extremo no confirmado por la policía.

El agredido, un estudiante judío según confirmó el Congreso Judío Mundial, fue rápidamente trasladado a un centro médico. Las heridas son graves pero su vida no corre peligro, según la policía.

El agresor, que vestía ropas militares, fue reducido por el equipo de seguridad de la sinagoga y posteriormente detenido por la policía. Según algunos medios alemanes, en el momento de su detención portaba un papel con una cruz gamada.

Cuando se produjo el ataque, sobre las 16.00 hora local (14.00 GMT) se estaba celebrando un oficio religioso en la sinagoga con motivo de la festividad del sucot.

La seguridad se reforzó de inmediato en el templo para proteger a las personas que estaban en el interior, aunque no se registró ningún incidente más.

El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, condenó en un comunicado los hechos calificándolos de "acto terrorista antisemita". El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, lo tachó de "antisemitismo repugnante" y lamentó que este suceso "no sea un hecho aislado" en Alemania.

El próximo 9 de octubre se cumplirá el primer aniversario del ataque antisemita contra la sinagoga de Halle, donde dos personas resultaron muertas por el ultraderechista Stephan Balliet.