Farmacéuticas avanzan para tener vacuna en EEUU hacia fin de año

(Bloomberg) -- Octubre es un mes crucial en la carrera por una vacuna contra el covid-19, con avances que podrían llevar a que algunos estadounidenses se vacunen en los últimos días de 2020.

Pfizer Inc. y su socio alemán, BioNTech SE, planean revelar este mes los resultados de los ensayos de última fase que mostrarían si su régimen de dos vacunas es efectivo o no para prevenir la propagación del virus.

“Esto podría ser un catalizador clave no solo para las empresas, sino para todo el mercado”, dijo el analista de JPMorgan Cory Kasimov.

Otro evento que podría mover el mercado se produce el 22 de octubre. Es probable que un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) compuesto por expertos externos revise los nuevos resultados y actualizaciones sobre las inscripciones de ensayos, así como los planes de distribución. Los inversionistas en biotecnología están esperando las directrices de la FDA sobre cómo una vacuna podría obtener una autorización de uso de emergencia antes de esa reunión.

Actualizaciones de vacunas

Si bien el presidente Trump tiene la esperanza de que se apruebe una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre, las autoridades de la FDA han reafirmado que es fundamental que se realicen dos meses de seguimiento de datos a los voluntarios de los estudios después de que hayan sido vacunados antes de obtener una aprobación de emergencia.

“Por mucho que lo desee nuestro presidente, no vamos a tener una vacuna antes de las elecciones”, dijo el analista de Cowen Yaron Werber. La administración de Pfizer está “enviando el mensaje de que tienen mucha confianza en que los resultados serán positivos” y apuesta a que la suya tiene al menos 60% de efectividad, por sobre la exigencia de 50% de la FDA para su aprobación, dijo Werber. Como muchos otros en Wall Street, espera que EE.UU. tenga una vacuna de emergencia antes de fin de año.

Las opciones de Pfizer sugieren que sus acciones podrían moverse más de 7% entre ahora y noviembre, escribieron en un informe de investigación analistas de Goldman Sachs encabezados por Terence Flynn. Pfizer también podría solicitar a la FDA este mes la aprobación de la vacuna. La acción ha caído casi 8% en lo que va del año

Se espera que Moderna Inc., que sigue de cerca a Pfizer en el segundo lugar en la carrera hacia una vacuna, publique los resultados de la fase 2 este mes y los datos de un ensayo de 30.000 pacientes a principios de noviembre. Las opciones descuentan una oscilación de 18% en las acciones de Moderna entre ahora y diciembre, según Goldman Sachs. Sus acciones se han triplicado con creces este año.

Novavax Inc. planea comenzar las inscripciones para su propio estudio de 30.000 personas para su vacuna en EE.UU. a mediados de octubre.

En tanto, un estudio estadounidense de la vacuna de AstraZeneca Plc con la Universidad de Oxford permanece en espera.

Sanofi y su socio Translate Bio Inc. se encuentran entre las empresas que están adoptando una estrategia más mesurada. Es posible que inicien un ensayo clínico de una vacuna de ARN mensajero antes de que termine el año. Sanofi también está buscando una vacuna con GlaxoSmithKline Plc que utiliza tecnología de vacunas contra la influenza, y que podría estar en las pruebas de fase 3 en diciembre.

Arcturus Therapeutics Holdings Inc., de pequeña capitalización, está buscando una vacuna de ARN mensajero de dosis única, y los primeros datos de su estudio en humanos se esperan de manera inminente.

Terapias para tratar el covid

Mientras Wall Street debate la posibilidad de una vacuna antes de las elecciones, el analista de Bloomberg Intelligence Sam Fazeli argumentó que las terapias con anticuerpos de Regeneron Pharmaceuticals Inc. y Eli Lilly & Co. podrían usarse de manera similar para la prevención. Si bien cuestionó que estos tratamientos deban apurarse, dijo que veía la posibilidad de una autorización de emergencia que podría coincidir fácilmente con la promesa de Trump de una vacuna.

Se espera que el cóctel de anticuerpos de Regeneron, REGN-COV2, tenga este mes nuevos resultados en pacientes hospitalizados después de informar datos preliminares a finales del mes pasado. El tratamiento LY-COV555, de Lilly, también puede tener nuevos resultados. En tanto, los resultados de la fase 2 del antiviral de Merck & Co. con licencia de Ridgeback, MK-4482, se esperan para octubre, mientras que un estudio más grande en etapa avanzada comenzará aproximadamente al mismo tiempo.

Vir Biotechnology Inc. también podría tener resultados de su terapia de anticuerpos antes de fin de año.

