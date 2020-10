España.- Calvo pide a Madrid que cumpla las nuevas restricciones "sin comentarios", aunque recurra la orden

30/09/2020 La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, participa en la entrega de declaraciones de reparación y reconocimiento personal a 20 víctimas de la represión del franquismo en Navarra, en el Parlamento de la región, Pamplona, Navarra (España), a 30 de septiembre de 2020. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



Dice que el Gobierno ejercerá su papel de "garante" de que las normas se cumplan y defiende que la orden es correcta jurídicamente



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este jueves a la Comunidad de Madrid que cumpla "sin más comentarios" la orden de nuevas restricciones publicada por el Ministerio de Sanidad, aunque ha reconocido el derecho del Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso de recurrir dicha orden.



"Resulta muy duro escuchar al PP, a través de la gobernanza de una institución como es Madrid, decir que va a cumplir la ley pero que la va a cumplir con algún comentario que no viene al caso", ha reprochado la vicepresidenta durante la rueda de prensa que ha ofrecido con el presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero, tras su reunión para abordan la Ley de Memoria Democrática en las entidades locales.



Al ser preguntada sobre el hecho de que Ayuso haya anunciado ya que va a recurrir a los tribunales la orden del Ministerio, que la obliga a restringir las entradas y salidas de la ciudad de Madrid y otros nueve grandes municipios, Calvo ha señalado que está en todo su derecho, pero ha criticado que lo haga con reproches al Gobierno.



"Cuando estamos en un Estado de Derecho tiene que cumplir, como todas, y lo tendrían que hacer sin más comentarios. También puede recurrirlo. Saben que ese acuerdo tiene un pie de recursos como lo tienen todos en un Estado riguroso. Está en su perfecto derecho de recurrirlo", ha afirmado, para añadir, a continuación, que también está "en su obligación de Ejecutarlo".



EL GOBIERNO, "A LO QUE DIGA LA JUSTICIA"



En todo caso, ha defendido que todo se ha hecho desde "la vía correcta, desde el punto de vista jurídico, y desde la cortesía" y que, por ello, todos deben cumplirlo. En este sentido, ha reiterado que la orden tiene "pocas interpretaciones", que se deben "cumplir por el bien común" y que "todo lo demás no existe para el Gobierno".



"En nuestro país ninguna administración pública está al margen de las leyes, nadie puede hacer otra cosa que cumplirlas", ha remarcado, tras señalar que, por ello, no contemplan el escenario de que Madrid no cumplan con las medidas adoptadas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) entre el Gobierno y las Comunidades, y que Sanidad llevó después a una orden al Boletín Oficial del Estado (BOE), de obligado cumplimiento.



A su juicio, "absolutamente nadie" entendería que no lo hicieran. "Venimos trabajando sobre la calidad de una democracia y que nadie se considere de ninguna de las maneras que las normas se pueden incumplir o se puedan zafar", ha avisado.



Eso sí, ha asegurado que el Gobierno está "a lo que la justicia diga", aunque ha añadido que "todo lo demás sobra". "Absolutamente sobra, porque si el único objetivo es luchar contra la pandemia de la mano, la ciudadanía nos dice que todo lo demás sobra, y resulta muy difícil entender la posición del PP cuando hace este tipo de comentarios que nosotros no hacemos", ha enfatizado.



Y mientras tanto, ha defendido que el Gobierno va a seguir ejerciendo su papel de "garante" de que las normas se cumplan. "A partir de ahí, el gobierno se coloca en su sitio. Somos los garantes en las competencias, de que las normas se cumplan, lo hacemos siempre", ha afirmado.



"Así que ahora también lo haremos, más ahora incluso, porque la salud y la vida de sus ciudadanos es la cuestión mayor, porque es de la propia vida. Estaremos en todos los peldaños y lo haremos para que todo se cumpla", ha afirmado.