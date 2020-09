30/09/2020 Cultura.- The Boys ficha a un actor de El señor de los anillos. The Boys ficha al actor que interpretará a Samuel Butcher, el padre de Carnicero. Será John Noble, actor conocido por su papel de Denethor en El señor de los anillos y que aparecerá en el séptimo episodio de la segunda temporada. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO



The Boys ficha al actor que interpretará a Samuel Butcher, el padre de Carnicero. Será John Noble, actor conocido por su papel de Denethor en El señor de los anillos y que aparecerá en el séptimo episodio de la segunda temporada.



Karl Urban, que también formó parte del elenco de la trilogía de El Señor de los Anillos encarnó a Éomer, dio la noticia a través de Instagram, donde compartió una imagen junto a Noble.



"Me encantó trabajar con John. Su Sam Butcher es una fuerza brutal de la naturaleza", escribió. Este fichaje supone una reunión para los actores, que coincidieron anteriormente en El señor de los anillos, saga en la que Urban encarnó a Éomer.



Además de su papel en la franquicia fantástica, Noble es conocido por su rol de Walter Bishop en la serie de televisión de ciencia ficción Fringe, que se emitió entre 2008 y 2013. También ha trabajado en ficciones como Elementary, Salvation y Legends of Tomorrow.



Basada en la serie de cómics homónima de Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys sigue a un grupo de vigilantes que intentan luchar contra los superhéroes que abusan de su poder y estatus, más específicamente el famoso equipo conocido como los Siete. La serie lanzó su primera temporada en Amazon Prime Video en julio de 2019, y la segunda entrega se está emitiendo actualmente de manera semanal en la misma plataforma. The Boys ya ha sido renovada por una tercera temporada.



Recientemente se anunció que The Boys tendrá un spin-off, una nueva producción ambientada en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes. Esta nueva ficción ha sido descrita como "una versión de Los juegos del hambre en la universidad".