Coronavirus.- López Obrador anuncia una "renovación" de la estrategia del Gobierno frente al coronavirus en México

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes una "renovación" de la estrategia del Gobierno frente al coronavirus, que incluirá ahora visitas domiciliarias para detectar nuevos contagios.



"Tenemos que intensificar las visitas domiciliarias para detectar enfermos que puedan estar contagiados y convencerlos de que vayan a los hospitales, renovar la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica", ha manifestado el mandatario en su rueda de prensa diaria.



Así, ha indicado que en vez de confinar a la población se pondrá en marcha una nueva etapa de "más atención en lo domiciliario". "Las visitas a las casas, que se hacen en la mayoría de los estados, aquí, en ciudad de México, es el mejor modelo de atención preventiva", ha manifestado.



Desde el Palacio Nacional, el presidente ha llamado a la población a acudir a los hospitales en caso de tener síntomas de COVID-19, según informaciones del diario 'Milenio'.



"Hay que ir al hospital, convencer a quienes están afectados de que vayan porque hay cierta resistencia, especialmente de gente mayor que dice no", ha aseverado. "Incluso dicen que no se sienten mal y si van a hospital se van a contagiar, pues no, porque los médicos y las enfermeras han actuado de manera responsable y no hay brotes de contagio en los hospitales", ha explicado.



En este sentido, ha pedido tener confianza en los profesionales sanitarios y en el hecho de que solo por acudir a un hospital "no se van a contagiar". "Ahora hay más camas, equipos y médicos especializados", ha dicho, en un intento de tranquilizar a la población.



El Ministerio de Salud de México ha informado de 733.317 casos confirmados y 76.603 muertes provocadas por la pandemia después de que se hayan sumado al balance total 173 nuevos decesos y 3.400 contagios adicionales en la última jornada.