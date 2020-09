Ciencia.-Explicación a por qué las tarántulas son azules y verdes

25/09/2020 Una tarántula azul cobalto (Hapolpelma lividum), con pelos de color azul cobalto brillante en sus patas. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BASTIAN RAST



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los colores vivos de las tarántulas tienen una finalidad de comunicación entre posibles parejas, en el caso del azul, y de camuflaje, en relación a sus llamativos tonos verdes.



Una nueva investigación de científicos de Yale-NUS College y Carnegie Mellon University (CMU) también sugiere que las tarántulas no son tan ciegas al color como se creía anteriormente, y que estos arácnidos pueden percibir los tonos azules brillantes en sus cuerpos. El estudio se publicó en Proceedings of the Royal Society B



Para comprender la base evolutiva de la coloración de las tarántulas, estudiaron la expresión corporal de varias opsinas (proteínas sensibles a la luz que generalmente se encuentran en los ojos de los animales) en las tarántulas. Encontraron, contrariamente a las suposiciones actuales, que la mayoría de las tarántulas tienen casi un complemento completo de opsinas que normalmente se expresan en arañas activas durante el día con buena visión del color, como la araña pavo real.



Estos hallazgos sugieren que las tarántulas, que durante mucho tiempo se pensó que eran daltónicas, pueden percibir los colores azules brillantes de otras tarántulas. Utilizando análisis filogenéticos comparativos, el equipo reconstruyó los colores de antepasados de tarántulas de 110 millones de años y descubrió que probablemente eran azules.



Además, encontraron que la coloración azul no se correlaciona con la capacidad de urticar o estridular, ambos mecanismos de defensa comunes, lo que sugiere que no evolucionó como un medio para disuadir a los depredadores, sino que podría ser un medio para atraer parejas potenciales.



El equipo también descubrió que la evolución de la coloración verde parece depender de si la especie en cuestión es arbórea (habita en los árboles), lo que sugiere que este color probablemente funciona como camuflaje.



"Si bien la función precisa del azul sigue sin estar clara, nuestros resultados sugieren que las tarántulas pueden ver estas pantallas azules, por lo que la elección de pareja es una posible explicación potencial. Hemos establecido un impulso para que los proyectos futuros incluyan un elemento de comportamiento para explorar completamente estos hipótesis, y es muy emocionante considerar cómo los estudios adicionales se basarán en nuestros resultados ", dijo el doctor Saoirse Foley, de Carnegie Mellon.



La encuesta del equipo sobre la presencia de coloración azul y verde en las tarántulas arrojó resultados más interesantes. Descubrieron que la coloración azul se ha perdido con más frecuencia de lo que se gana en las tarántulas. Las pérdidas corresponden principalmente a especies que viven en las Américas y Oceanía, mientras que muchas de las ganancias corresponden a las especies del Viejo Mundo (europeas, asiáticas y africanas). También encontraron que la coloración verde ha evolucionado solo unas pocas veces, pero nunca se ha perdido.



"Nuestro hallazgo de que el azul se perdió varias veces en el Nuevo Mundo, mientras que se recuperó en el Viejo, es muy intrigante. Esto deja varias vías fascinantes para futuras investigaciones, al considerar cómo varían las presiones ecológicas en el Nuevo y el Viejo Mundo", dijo coautor Vinod Kumar Saranathan, de Yale-NUS. "Por ejemplo, una hipótesis serían las diferencias en los entornos de luz de los hábitats entre el Nuevo y el Viejo Mundo, que pueden afectar la forma en que estos colores podrían percibirse, si es que pueden serlo, como sugieren nuestros resultados".