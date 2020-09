Situación "preocupante" en Europa pese a restricciones en vigor para frenar pandemia

CentralSituación "preocupante" en Europa pese a restricciones en vigor para frenar pandemia Por Aldo GAMBOA, con Beatriz LECUMBERRI en París y las oficinas de la AFP =(Fotos+Video+Infografía)= Bruselas, 24 Set 2020 (AFP) - El tiempo apremia si los países europeos no quieren vivir de nuevo la situación sanitaria del pasado mes de marzo, estimó la Unión Europea (UE) este jueves, coincidiendo con nuevas medidas de restricción en España, Francia y Reino Unido que chocan en algunos casos con la indignación de los ciudadanos.En palabras de la comisaria para la Salud del bloque, Stella Kyriakides, los Estados miembros deben reforzar "inmediatamente" sus medidas de control y protección para frenar una segunda oleada de la pandemia."Tal vez es la última oportunidad para evitar que se repita la situación de la pasada primavera" boreal, afirmó la responsable, estimando que la situación es "realmente preocupante"."No podemos bajar la guardia. Esta crisis no ha sido superada", insistió, añadiendo que los riesgos se multiplican con la llegada del otoño en Europa.En la misma línea, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) estimó este jueves que siete países de la UE (España, Rumania, Bulgaria, Croacia, Hungría, República Checa y Malta) registran una evolución de la pandemia de covid-19 que provoca una "gran preocupación" y un riesgo elevado de mortalidad.Estos países muestran "una proporción más elevada de casos graves o de hospitalizaciones" con un alza de la mortalidad "constatada" o que "podría llegar muy pronto".En total Europa ya ha superado los cinco millones de contagios por covid-19 y la pandemia ha matado a casi 228.000 personas en el continente.En todo el mundo, la pandemia se ha cobrado más de 978.000 vidas desde finales de diciembre y ha contagiado a casi 32 millones, según un balance de la AFP a partir de fuentes oficiales realizado este jueves. - Restricciones o abismo - Kyriakides señaló que la flexibilización de las medidas de control en el verano boreal condujo "a un aumento en el número de casos".Igual ocurre en Israel, que respetó durante meses un confinamiento que logró contener la pandemia, pero las cifras se dispararon una vez se suavizaron las restricciones. Por ello, el país decidió hacer aún más severo su confinamiento ante el aumento de casos. "Si no tomamos medidas inmediatas y estrictas, caeremos en un abismo", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu.A partir del viernes, se restringirá al máximo el culto en las sinagogas, sólo los trabajadores que realizan funciones esenciales podrán seguir trabajando y las reuniones en el exterior estarán limitadas a 20 personas y a menos de un kilómetro del domicilio. Además, el gobierno también está valorando el cierre del aeropuerto internacional de Tel Aviv.Las medidas anunciadas por el gobierno de Netanyahu fueron criticadas en Israel, como también ocurre en otros países que adoptan severas restricciones frente a esta segunda ola.Este jueves en Francia, los Ayuntamientos de París y de Marsella (sureste) mostraron su descontento ante los anuncios realizados el miércoles por el gobierno francés para frenar un repunte de los casos.La ciudad de Marsella, particularmente afectada por el virus, calificó de "afrenta" el anuncio de cierre de todos sus bares y restaurantes a partir del sábado, y un representante local habló de un "castigo colectivo".La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también mostró su disgusto ante la idea de cerrar los gimnasios e instalaciones deportivas y permitir que los bares abran sólo hasta las 22H00.Las medidas anunciadas "son difíciles de entender", dijo Hidalgo.En Francia hubo 13.000 nuevas infecciones en las últimas 24 horas y los hospitales comienzan a entrar en una situación preocupante.El aumento de los nuevos casos es también vertiginoso en España, en Rusia o en el Reino Unido.Este jueves, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, anunció nuevas medidas para apoyar la economía y el empleo, principalmente subvenciones a quienes trabajen a tiempo parcial, ante el resurgimiento de la pandemia, que corre el riesgo de asfixiar la frágil recuperación.Desde Bruselas, los responsables europeos mostraron su preocupación ante las protestas y el hastío de una parte de la población ante estas medidas de restricción e instaron a los gobernantes a luchar contra la "desinformación" y las falsas noticias, que aumentan la confusión entre los ciudadanos. - Juegos Olímpicos con o sin vacuna - El continente americano continúa siendo el más golpeado por el covid-19. Estados Unidos es el país más enlutado del mundo, con 201.910 decesos y casi 7 millones de contagios. En América Latina y el Caribe se registran ya 330.403 fallecidos y un total de 8,4 millones de contagios.El jueves, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recordó que Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina siguen estando entre los diez primeros países con el mayor número de contagios del mundo.Carissa Etienne, directora de la OPS, oficina regional de la OMS, advirtió que el covid-19 seguirá propagándose incluso con una vacuna e instó a los países a prepararse para inmunizar a la población sin bajar la guardia.Este jueves, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, aseguró que los Juegos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021, podrían disputarse incluso aunque no se haya encontrado una vacuna."El deporte vuelve lento pero seguro" en el mundo, celebró Bach. "Eventos muy complejos como el Tour de Francia" que terminó el domingo "han mostrado al mundo que se pueden organizar eventos deportivos incluso sin vacuna", añadió.burs-bl/es